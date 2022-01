« Zéro temps d’écran pour les enfants de moins de 6 ans », défend le neuroscientifique français auteur de « La fabrique des crétins numériques » – Crescer Magazine | éducation

+



La réglementation de l’utilisation des écrans par les enfants est, sans aucun doute, l’un des plus grands défis pour les parents aujourd’hui. En réponse à l’anxiété familiale à ce sujet, certains experts catégorisent en fonction des effets négatifs qu’ils ont sur le développement de l’enfant, tandis que d’autres pensent que l’électronique peut apporter des avantages au petit. Neurologue français et directeur de recherche à l’INSERM (Institut national de la santé et de la recherche médicale – France), Michel Desmurget, qui a lancé le livre ‘Usine bâtarde numérique : les dangers des écrans pour nos enfants‘ (Editora Vestígio, 64,90 R$), entre dans cette première catégorie de premier cycle.

Fort de recherches approfondies sur le sujet, basées sur des preuves recueillies en France et dans plusieurs autres pays, Desmurget met en garde dans son livre sur l’impact négatif des écrans sur le développement des enfants et préconise que l’exposition des enfants à l’électronique soit retardée le plus longtemps possible. . « Plus les jeunes enfants ont accès aux écrans, plus ils risquent d’en abuser, car le cerveau est encore très immature à cet âge. Zéro temps d’écran pour les enfants d’au moins 6 ans, mais je conseille aux parents de résister autant qu’ils le peuvent », a-t-il déclaré dans une interview à Crescer.

Bien que les données présentées par Desmurget aient une base scientifique solide, elles suscitent toujours la controverse parmi les experts. L’American Pediatric Association (AAP), par exemple, recommande que les enfants jusqu’à 2 ans ne soient pas exposés aux écrans et que les enfants de 2 à 5 ans passent au maximum une heure par jour devant l’appareil, ce qui n’est pas nocif. . « L’utilisation excessive d’écrans par les enfants est associée à un certain nombre de problèmes de santé tels que la privation de sommeil, l’augmentation de l’obésité et des retards de langage et socio-émotionnels. Cependant, les effets d’une utilisation limitée sur le développement cérébral et la santé des enfants ne sont actuellement pas entièrement compris. Des recherches supplémentaires sont nécessaires sur ce sujet. » AAP a déclaré dans une note.

Pour Desmurget, cependant, les recherches publiées ont suffi pour que les parents adoptent une position plus rigide vis-à-vis des écrans. Dans une interview avec Crescer, le chercheur a défendu son point de vue, expliquant comment les écrans peuvent interférer avec le développement du cerveau des enfants et fournissant des conseils sur la façon de définir des limites pour des relations plus saines entre les enfants et l’électronique. Vérifier:

Comment les écrans interfèrent-ils avec le développement cérébral des enfants ?

Commençons par comprendre que le temps que les enfants passent avec les écrans de nos jours est énorme. Dès l’âge de sept ans, les enfants passent en moyenne cinq heures par jour devant les écrans et les adolescents plus de sept ans. Cette période devant l’écran est un temps qui devrait être consacré à d’autres activités importantes pour le bon fonctionnement du cerveau telles que le sommeil, la lecture, l’activité physique et les devoirs. De cette façon, ils nuisent indirectement au développement de l’enfant.

Il y a aussi une perturbation immédiate de l’activité cérébrale, car les écrans fournissent une stimulation sensorielle constante avec des effets sonores, colorés et visuels supérieurs à ce que le cerveau est capable de traiter de manière saine. Les enfants en particulier ne sont pas physiquement prêts pour cela. Le résultat de cette surstimulation est une réduction significative de la capacité de concentration et de maintien de l’attention.

Plusieurs études animales ont reproduit les effets de l’utilisation d’écrans sur le développement de l’enfant et ont montré que lorsque les chiots grandissent dans un environnement avec beaucoup de stimulations sonores et visuelles, ils ne se développent pas bien et réussissent moins bien que ceux élevés dans un environnement naturel et paisible. . le lieu.

Enfin, les écrans ont un impact négatif sur les compétences sociales de l’enfant car ils remplacent les interactions en face-à-face et les conversations entre enfants et parents, par exemple.

Comment évalueriez-vous l’augmentation de l’utilisation des écrans pendant la pandémie ?

La pandémie est l’excuse parfaite pour de nombreux adultes pour laisser les enfants utiliser les écrans sans discernement. Il rend les choses plus visibles et des problèmes surviennent, mais l’abus est déjà là.

La pandémie a également amené l’enseignement à distance, dont certaines études ont montré qu’il est moins efficace que l’enseignement en présentiel, en particulier pour les plus jeunes. C’est mieux que rien, sans aucun doute, mais cela ne remplace pas la présence physique d’un professeur.

La technologie n’est pas utile pour le processus d’apprentissage. mais lorsque vous laissez les enfants utiliser des appareils électroniques pendant les cours, ils succombent souvent aux distractions et utilisent des écrans pour se divertir. Les gens sont impressionnés par la technologie et la voient comme un moyen de résoudre tous les problèmes, mais ce n’est pas le cas avec l’éducation.

L’apprentissage à distance augmente également les inégalités sociales, rendant les enfants plus vulnérables socialement et économiquement. Par conséquent, je considère que l’utilisation d’écrans pendant la pandémie est très négative pour l’éducation et le développement de l’enfant.

Vous faites remarquer que la technologie éloigne les gens, mais les jeux en ligne, par exemple, sont un moyen pour les enfants de se rapprocher de leurs amis pendant la quarantaine. Comment vivez-vous ce genre de socialisation ?

Je ne sais pas ce que vous appelez socialiser. Si vous pensez que les enfants qui se crient dessus et essaient de se suicider en ligne sont une forme de socialisation, ce n’est pas grave. La vérité est que, dans n’importe quelle situation, vous pouvez trouver un côté positif. Même le tabagisme peut aider les gens à perdre du poids, mais par rapport aux dommages que cela cause, cela n’a aucune importance. Je vois les jeux vidéo de la même manière. Les enfants peuvent même socialiser à travers eux, mais la question est de savoir comment socialisent-ils sans cette médiation ?

Lorsque vous regardez les effets de l’utilisation des jeux vidéo sur la réussite scolaire des enfants, par exemple, le déclin est énorme, affectant leur capacité à se concentrer et à apprendre. Son utilisation a également conduit à une augmentation du mode de vie sédentaire. En bref, les inconvénients des jeux vidéo l’emportent de loin sur les avantages mineurs, tels que la socialisation médiatisée ou l’amélioration des réflexes.

Prenons l’exemple de la Chine, qui occupe la première place dans PISA, classement pour les étudiants dans le monde, et l’un des facteurs de ce succès est le fait qu’ils contrôlent strictement le temps d’écran des enfants.

Vous prétendez que les enfants d’aujourd’hui sont la première génération à avoir un quotient intellectuel (QI) inférieur en moyenne à celui de leurs parents dans les pays développés. Pensez-vous que le QI est une mesure valide de l’intelligence ? Et comment le temps passé devant un écran peut-il vous affecter ?

Le QI ne dit pas tout sur un enfant. Ce n’est pas une mesure parfaite de l’intelligence, mais cela mesure quelque chose. Le QI est directement lié aux performances académiques, sociales et professionnelles. C’est une mesure qui montre comment le cerveau fonctionne sur le plan cognitif. Ainsi, lorsque vous voyez votre QI baisser, c’est un signe avant-coureur que quelque chose ne va vraiment pas.

Il y a plusieurs facteurs qui affectent le QI. Les écrans en font partie, tout comme la qualité des systèmes d’éducation et de santé du pays. Dans les pays en développement où le système est encore en cours d’amélioration, vous ne voyez pas de baisse du QI dans la nouvelle génération. Mais dans les pays où les structures d’éducation et de santé publique sont consolidées depuis des décennies, comme les pays nordiques, on peut constater une baisse du QI des enfants. Il s’agit de la première génération à avoir un QI inférieur à celui de la génération précédente et nous avons de fortes indications que cela est dû à l’utilisation de l’écran, car d’autres facteurs restent stables.

Il n’est pas surprenant que le QI baisse dans ce scénario. Nous connaissons les effets négatifs des écrans sur le cerveau des enfants. Les écrans interfèrent principalement avec le développement du langage, la concentration, l’acquisition de connaissances de base et la capacité d’attendre des gratifications, qui sont intrinsèquement humaines. Ils abaissent l’intelligence. Votre cerveau peut être très capable, mais si vous ne pouvez pas vous concentrer et attendre d’obtenir ce que vous voulez, vous êtes stupide.

À quel âge suggéreriez-vous à un enfant d’utiliser une tablette ou un smartphone pour la première fois ?

J’ai des enfants et je dis que plus les parents peuvent tarder à donner des écrans à leurs enfants, mieux c’est. Je sais que certains parents craignent que si leurs enfants n’ont pas accès à Internet, ils apprennent moins, mais ce n’est qu’une illusion. L’accès aux écrans rend les enfants vulnérables à la pornographie, à la dépendance aux jeux et aux contenus violents. J’ai commencé à apprendre à ma fille à utiliser un ordinateur quand elle avait 7 ou 8 ans. Auparavant, il ne regardait que quelques films et émissions pour enfants. Je me suis assis à côté de lui à l’ordinateur et lui ai montré des outils qui pourraient l’aider à acquérir des connaissances tels que des éditeurs de texte et des moteurs de recherche pour trouver des informations sur Internet. C’est très concentré.

Plus les jeunes enfants ont accès aux écrans, plus ils risquent d’en abuser, car leur cerveau est tellement immature. Je conseille aux parents de refuser le plus possible. Avant l’âge de 6 ans, je recommande de ne pas passer de temps d’écran sur les tablettes, les smartphones, les consoles ou les ordinateurs et les téléviseurs le moins possible. Et je ne vois aucun avantage à offrir un smartphone avant l’âge de 16 ans. Ils n’en ont pas besoin.

Comment les parents peuvent-ils s’assurer que leurs enfants ont une relation plus saine avec les écrans ?

Décrivez d’abord votre position par rapport à l’écran. N’imposez pas de règles sans avoir d’abord parlé. Démontrez qu’ils sont mauvais pour le langage, les performances, les études et le QI d’une manière que l’enfant peut comprendre. Retardez le plus possible l’exposition des enfants aux écrans. Même 15 minutes de temps d’écran par jour ont un impact. Le cerveau est très sensible à une stimulation excessive.

Ensuite, définissez une limite de temps d’écran et ce qui est accessible. Utilisez une application qui montre combien de temps votre enfant utilise l’ordinateur ou la tablette et à quoi il est consacré. Les enfants sous-estiment souvent le temps qu’ils passent devant les écrans et cela les aide à avoir plus de contrôle. Le contenu que les enfants consomment à cet âge a un impact énorme sur leur façon de voir le monde, les parents doivent donc être vigilants.

Il est également important d’interdire les écrans près de l’heure du coucher, car ils altèrent la production de mélatonine, l’hormone du sommeil, ce qui empêche les enfants de se reposer. Aussi difficile que cela puisse être, respectez les règles que vous avez établies et ne pensez pas à maintenant, mais à l’avenir, lorsque les enfants vous remercieront d’avoir maintenu leurs capacités cognitives.