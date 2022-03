Le président russe Vladimir Poutine dit à l’Ukraine d’arrêter les combats et dit qu’une invasion est prévue

Dans la ville d’Irbin, à 25 kilomètres au nord-ouest de Kiev, des hommes, des femmes et des enfants tentant d’échapper aux affrontements armés dans la région ont dû se cacher lorsqu’une roquette a atterri à proximité, selon des témoins de Reuters.

Des soldats et d’autres résidents âgés ont aidé des résidents âgés à s’écraser dans un bus rempli de personnes terrifiées, certaines terrifiées alors qu’elles attendaient un transport sûr.

L’invasion a suscité une condamnation quasi universelle dans le monde entier, a incité plus de 1,5 million d’Ukrainiens à fuir le pays et a entraîné de lourdes sanctions occidentales contre la Russie pour comprimer son économie.

Poutine a exigé que Kiev mette fin aux combats lors d’une conversation téléphonique avec le président turc Recep Tayyip Erdogan, qui a appelé à un cessez-le-feu. Le Kremlin a déclaré dans un communiqué que Poutine avait dit à Erdogan qu’il était prêt à engager un dialogue avec l’Ukraine et ses partenaires étrangers, mais que toute tentative de mettre fin aux négociations échouerait.

Les médias russes ont rapporté que Poutine avait eu dimanche des entretiens de près de deux heures avec le président français Emmanuel Macron, qui est toujours en contact.

« Pas pour la guerre »

Des manifestations anti-guerre ont éclaté dimanche dans le monde entier, y compris en Russie même, où la police a arrêté quelque 3 500 manifestants. L’agence de presse TASS a cité le ministère de l’Intérieur disant que 1 700 personnes avaient été arrêtées à Moscou et 750 à Saint-Pétersbourg. Pétersbourg.

« Pas pour la guerre », ont crié des milliers de manifestants. Et « la honte », selon des vidéos diffusées sur les réseaux sociaux par des militants de l’opposition et des blogueurs. Reuters n’a pas été en mesure de vérifier de manière indépendante les images et les photos sur les réseaux sociaux.

Des manifestations ont également eu lieu dans les capitales occidentales ainsi qu’en Inde et au Kazakhstan après que le critique emprisonné du Kremlin, Alexeï Navalny, a appelé à des manifestations mondiales contre la guerre.

Et dans la ville ukrainienne assiégée de Marioupol, les autorités ont annoncé dimanche qu’elles feraient une deuxième tentative pour évacuer quelque 400 000 personnes. population.

Mais le plan de cessez-le-feu a échoué, comme ce fut le cas samedi, chaque partie accusant l’autre d’avoir échoué.

« Les tentatives infructueuses d’hier et d’aujourd’hui confirment l’absence d’un accord détaillé et efficace entre les parties au conflit », a déclaré le Comité international de la Croix-Rouge, ajoutant que 200.000. les gens doivent quitter la ville.

« Ils nous ont détruits », a déclaré le maire de Mariupol, Vadim Boychenko, à Reuters dans une interview vidéo, décrivant le calvaire de la ville avant l’échec des récentes tentatives d’évacuation. – Ils ne nous donneront même pas la possibilité de compter les blessés et les tués, car les bombardements ne s’arrêtent pas – a-t-il ajouté.

Moscou décrit sa campagne comme une « opération militaire spéciale » et dit qu’elle n’a pas l’intention d’occuper l’Ukraine.

La Russie envoie des troupes et du matériel en Ukraine. Un grand convoi russe sur les routes au nord de Kiev a fait des progrès visibles ces derniers jours, bien que le ministère russe de la Défense ait publié dimanche des images montrant plusieurs véhicules militaires à chenilles en action.

Dans la capitale, les soldats ukrainiens ont renforcé les défenses en creusant des tranchées, en bloquant les routes et en communiquant avec les unités de la défense civile tandis que les troupes russes bombardaient les zones voisines.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a rapporté que des roquettes russes avaient détruit dimanche un aéroport civil à Vinnitsa, la capitale de la région du Midwest. Il a également déclaré que la Russie se préparait à bombarder une autre ville du sud, Odessa.

L’agence de presse ukrainienne Interfax a informé que les habitants de plusieurs villes occupées par les troupes russes sont descendus dans la rue pour protester, dont 2 000 personnes. dans la ville méridionale de Nowa Kachowka.

L’Organisation mondiale de la santé informe que pendant le conflit, plusieurs attaques ont visé des établissements de santé ukrainiens. Le chef de l’Organisation mondiale de la santé, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a déclaré dans un message Twitter que l’attaque avait fait des morts et des blessés, mais n’a donné aucun détail.

S’IL VOUS PLAÎT POUR PLUS D’ARMES

Kiev a renouvelé son appel à l’Occident pour qu’il durcisse les sanctions au-delà des efforts actuels. Il a également demandé plus d’armes, y compris un appel à des avions de fabrication russe pour l’aider à repousser les troupes russes.

Le secrétaire d’État américain Anthony Blinken a déclaré que Washington réfléchissait « très, très activement » à la manière dont il pourrait ravitailler la Pologne si Varsovie décidait d’envoyer ses avions de combat en Ukraine, parlant en route vers la Moldavie voisine.

Poutine a déclaré qu’il voulait que l’Ukraine soit « démilitarisée », « démilitarisée » et neutre, et samedi il a comparé les sanctions occidentales à une « déclaration de guerre ».

L’Occident, qualifiant les raisons de l’invasion de Poutine d’infondées, étend ses efforts pour armer l’Ukraine en envoyant des éléments de missiles Stinger dans des armes antichars.

Cependant, Washington et ses alliés de l’OTAN s’opposent à l’appel de l’Ukraine pour une zone d’exclusion aérienne par crainte d’une escalade du conflit au-delà des frontières de l’Ukraine.

Les renseignements militaires britanniques ont déclaré dimanche que les troupes russes attaquaient des zones peuplées en Ukraine et ont comparé les tactiques à celles utilisées par la Russie en Tchétchénie en 1999 et en Syrie en 2016. Cependant, il a déclaré que la résistance ukrainienne ralentissait les progrès.

L’Ukraine continue d’affluer vers la Pologne, la Roumanie, la Slovaquie et d’autres pays. Plus de 1,5 million de personnes ont fui la crise des réfugiés qui connaît la croissance la plus rapide en Europe depuis la Seconde Guerre mondiale, a déclaré le Haut Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés, Filippo Grandi.

Les sanctions occidentales ont poussé de nombreuses entreprises à ne plus investir en Russie, tandis que plusieurs banques russes ont été exclues du système mondial de paiement financier, faisant baisser le rouble et obligeant Moscou à augmenter les taux d’intérêt.

L’armée ukrainienne affirme que plus de 11 000 soldats russes ont été tués jusqu’à présent et que 88 avions russes ont été abattus depuis le début de l’invasion. Reuters n’a pas pu confirmer l’affirmation. La Russie ne fournit pas d’informations régulières sur le nombre de morts.

Reuter