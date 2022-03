Guerre russo-ukrainienne, « Poutine n’est pas content du FSB : le chef de la division qui devait collecter des informations pour l’invasion a été arrêté »

Ils devaient fournir des informations concernant l’invasion, comprendre quelle situation politique les Russes trouveraient sur le terrain, une fois qu’ils auraient envahi la Russie.Ukraine. Et les choses ne se dérouleront pas exactement comme prévu. Pour cette raison, selon le célèbre journaliste d’investigation Andreï Soldatov e Irina Boroganà présent Vladimir Poutine commencera le purification. Être frappé, se terminant par assignation à domicilesera deux opérations de la cinquième division fsbdépartement services secrets russes chargé de recueillir des informations en Ukraine. Les deux journalistes ont cité des sources à l’intérieur de 007 à Moscou.

La nouvelle compilée par des analystes russes spécialisés dans les services de renseignement, qui n’a pas reçu de confirmation officielle, a également été relancée par des sites dissidents. Méduse. Après deux semaines de guerre, la deuxième thèse des analystes est que Poutine a enfin compris qu’il avait induit en erreur: l’intelligence, craignant de mettre en colère le chef, lui donnera ce qu’il veut lui-même entendre. Ensuite, les deux seront arrêtés pour avoir abusé fonds alloués pour les opérations, ainsi que pour peu d’informations intelligence.

Selon Soldatov et Borogan, le chef de la cinquième division du FSB s’est retrouvé en résidence surveillée Sergueï Beseda et le représentant Anatoly Bolukhu. Beseda est un officier du renseignement russe de premier ordre, longtemps considéré comme faisant partie du cercle le plus étroit kremlinassez pour être inclus dans la liste Approuvé par l’UE et les États-Unis depuis 2014 parce qu’il sera l’un des protagonistes des efforts de Moscou pour arrêter la révolution ukrainienne de 2014. Beseda est en charge du renseignement en Ukraine, Bolukh de désinformation.

Pendant des jours, certains médias internationaux ont continué à affirmer que Poutine était furieux contre mauvaise information prélevé par le FSB, parmi les héritiers kgb, compte tenu de l’invasion de l’Ukraine. Directeur de la CIA Guillaume Brûle ces derniers jours, il a dit qu’il croyait que certaines des hypothèses avancées par Poutine avaient été prouvées Torty compris en pensant que l’Europe sera perturbée par les prochaines élections en La France et avec un changement de direction dans Allemand. Et l’appelant déterminé à contrôler l’Ukraine, le chef de la CIA a déclaré que le président russe « bouillait dans la combinaison de carburants » offensé et ambitieux ».