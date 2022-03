Guerre russo-ukrainienne. Poutine partira-t-il à cause de problèmes de santé ?

La guerre en Ukraine devait prouver que la Russie est une puissance invincible, même en faisant des milliers de victimes, non seulement du côté ukrainien, mais aussi du côté russe – note « Bild ».

« Les experts du Kremlin supposent que la Russie mène maintenant la bataille finale de Poutine. Et cela peut avoir beaucoup à voir avec sa santé », a écrit « Bild ». Au début de l’automne 2012, des rumeurs ont circulé selon lesquelles le chef du Kremlin souffrait de graves maux de dos. Le journal russe « Vedomosti » a écrit plus tard que les blessures de l’ancien Poutine pourraient s’être aggravées après son vol en motoplaneur avec une grue en septembre 2012.

En mai 2021, le politologue et historien Valery Solovy (y compris de l’Institut d’État des relations internationales de Moscou) évoquait la possible démission de Poutine, qui prenait des médicaments suffisamment puissants pour provoquer de graves effets secondaires.

Le reste du texte est sous la vidéo.

« Il y a aussi des spéculations sur le cancer. (…) Il y a aussi des rumeurs selon lesquelles Poutine a la maladie de Parkinson et prend des stéroïdes », a ajouté Bild. On sait que Poutine est en isolement total depuis l’attaque contre l’Ukraine, notamment par crainte de contracter le coronavirus.

« Les chefs d’État qui lui ont récemment rendu visite devraient faire un test PCR en Russie ou lui parler à une grande table, où l’interlocuteur se trouve à sept mètres. De même avec les rencontres avec le chancelier Olaf Scholz et le président français Emmanuel Macron » – a-t-il rappelé » Bild ». De plus, Poutine a peur d’être empoisonné.

Qui peut remplacer Poutine ?

Plusieurs scénarios pour remplacer Poutine circulent déjà au Kremlin, mais tous prédisent que cela se produira après la fin de la guerre en Ukraine. L’actuel maire de Moscou et ancien vice-Premier ministre, Sergueï Sobianine, a été désigné pour lui succéder.

À son tour, Dmitri Medvedev n’a pas été traité comme un successeur potentiel sérieux. « L’ancien Premier ministre n’a pas eu beaucoup de respect dans la société ou au sein du Kremlin. Même pour Poutine, Medvedev a toujours été plus qu’un serviteur, même lorsque les deux hommes ont dû changer de bureau pendant quatre ans, car Poutine après trois mandats en 2008, il n’a pas pu se présenter à nouveau à la présidence », a rappelé « Bild » et a ajouté que « le départ que le Kremlin envisage pour Poutine est de se retirer avec tout le respect et la gloire ».

Cependant, un scénario différent est décrit par Ruediger von Fritsch, l’ancien ambassadeur d’Allemagne à Moscou. « Si le président russe continue de compliquer la situation, si les coûts pour l’armée continuent d’augmenter, il y a une possibilité que l’armée le poignarde dans le dos », a commenté von Fritsch.

