L’équipe féminine de Colombie jouera deux matches amicaux contre le Venezuela – International Football – Sports

L’équipe nationale féminine de Colombie s’apprête à disputer la Copa América à domicile, du 8 au 30 juillet. Et maintenant, il aurait encore deux matches pour se préparer au tournoi.

La Fédération colombienne de football a annoncé ce vendredi que l’équipe dirigée par Nelson Abadía jouera deux matchs contre l’équipe nationale vénézuélienne.

Calendrier des deux matches amicaux contre le Venezuela

Les deux matches se joueront au stade Pascual Guerrero de Cali, lieu qui accueillera l’équipe nationale féminine pour la Coupe.Le premier aura lieu le samedi 9 avril à 17h00, en accès public. .

Le deuxième match se jouera le mardi 12 du même mois, à 10h, cette fois, à huis clos.

Avec ces deux rencontres, 14 matchs préparatoires ont été disputés par l’équipe nationale, à commencer par la finale de football des Jeux panaméricains de Lima 2019, où la Colombie a remporté la médaille d’or.

C’est ainsi que se déroulent les préparations féminines de la Copa América

Sa préparation a commencé en novembre 2019, avec deux matches amicaux contre l’Argentine à Ezeiza : le premier ils ont perdu 1-0 et le second a égalisé à deux buts. Puis, en janvier 2021, il dispute deux matchs contre les États-Unis, actuels champions du monde : tous deux écrasés, 4-0 et 6-0.

En avril de l’année dernière, la Colombie a affronté l’Équateur à deux reprises en tant que visiteur, avec deux victoires (0-1 et 0-4). Puis, en septembre, ils ont perdu 2-0 contre le Mexique au stade Azteca.

Le dernier match était sur le sol colombien : une victoire 3-1 contre le Chili, en octobre ; deux victoires contre l’Uruguay (3-2 et 1-0), en novembre, et cette année, en février, deux nuls contre l’Argentine, 2-2 et 0-0, respectivement à Cali et Bucaramanga.

La Copa América Femenina offrira trois places de quota consécutives et deux éliminatoires pour la Coupe du monde en Inde en 2023. La Colombie cherchera à se qualifier à nouveau, après avoir été éliminée de France 2019.

