Tessa Worley bat Sara Hector – TOP EN LIGNE

Grâce à une brillante deuxième manche, la Française Tessa Worley a remporté le slalom géant de la Coupe du monde à Lenzerheide et a célébré son 16e triomphe en Coupe du monde. Michelle Gisin s’est hissée au rang 5 dans l’après-midi.

Au final, la championne olympique Sara Hector a subi une autre défaite. Après quatre succès successifs – trois en Coupe du monde et aux JO d’hiver -, la Suédoise a même devancé l’Italienne Federica Brignone au 2e passage après la mi-temps menant à la 3e position.

Ainsi, Tessa Worley est revenue sur la plus haute marche du podium. La Française a été la dernière personne à battre Hector en slalom géant. C’était à Lienz fin 2021. Sur une piste froide et sélective à Lenzerheide, Worley a fait une brillante course lors de la dernière manche et a pris 47% sur Hector dans l’après-midi.

Michelle Gisin et Wendy Holdener se sont également améliorées en deuxième manche. Gisin gagne deux places et termine 5e dans le top 10 pour la quatrième fois cette saison dans cette discipline.Holdener réalise même son meilleur résultat en slalom géant de l’hiver avec une 8e place. Camille Rast (12 ans), Simone Wild (23 ans) et Vivianne Härri (24 ans) sont les trois Suissesses qui ont terminé dans les points. Andrea Ellenberger a été éliminée au deuxième tour.

Lara Gut-Behrami a décidé de ne pas commencer. Le Tessin a reçu un coup au genou en conduisant. Il se sent également fatigué, c’est pourquoi il n’a pas participé à la troisième course finale de la discipline par précaution et rate également le slalom géant de vendredi prochain à Are.

Au général de la Coupe du monde, Mikaela Shiffrin a augmenté son avance sur Petra Vlhova, qui a abandonné au premier tour, à 127 points grâce à sa 4e position.