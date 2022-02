Nach dem mauen Videospielejahr 2021 erscheint 2022 vielversprechend. Bereits im Frühjahr werden mehrere Blockbustertitel veröffentlicht. Vor allem Rollenspielfans dürfen sich freuen. Ein berblick.

Im Zeichen der Zombies und Aliens stehen die ersten großen Neuerscheinungen des Jahres. dans « Arc-en-ciel Six Extraction » (erhältlich für alle gängigen Plattformen außer der Nintendo Switch) treten bis zu drei Spieler gemeinsam gegen computergesteuerte Aliens an. Sie müssen dabei verschiedenste Mission erfüllen, darunter etwa Proben sammeln. Der Tactic-Shooter wird am 20. Jänner 2022 erscheinen.

Suis 4. Février folgt « Dying Light 2 : Restez humain » (PC, Playstation, Xbox, Switch). In dem Action-Rollenspiel geht es in eine offene Spielwelt voller Untoter. Neben Gefechten mit Zombies soll wie im Vorgänger der Focus auf Verfolgungsjagden und rasanten Klettermanövern liegen. Die Handlung spielt in einer europäisch angehauchten Metropole, in der mehrere Fraktionen um die Vorherrschaft kämpfen. Der Spieler soll dabei auch Einfluss auf seine Umwelt nehmen können. Donc soll es an ihm liegen, ob Stadtviertel zerstört werden oder wirtschaftlich aufblühen.

Exclusif pour Playstation 4 et 5 le 18 février « Horizon ouest interdit » veröffentlicht. Es ist der Nachfolger des 2017 erschienen « Horizon Zero Dawn ». In dem Action-Rollenspiel nimmt es die Heldin Aloy erneut mit maschinenartigen Wesen auf. Der Schauplatz ist eine postapokalyptische und offene Welt in den Vereinigten Staaten. Unter anderem wird ein zerstörtes San Francisco erkundet.

Eines der meisterwarteten Spiele des Jahres ist » Anneau Elden « (PC, PlayStation, Xbox). Das Spiel wurde von Entwickler From Software gemeinsam mit dem « Game of Thrones » -Auteur George RR Martin entwickelt. Es geht in ein mittelalterlich angehauchtes Fantasyszenario, in dem allerlei Gegner auf den Spieler warten. Wie bei den Vorgängertiteln des Entwicklerstudios sind die Kämpfe das Herzstück des Action-Rollenspiels. Die Feinde müssen ausgetrickst und mit ausgefeilten Taktiken besiegt werden, simples Mausklicken führt nicht zum Erfolg. Erscheinungstermin für « Elden Ring » ist der 25. Februar.

« Stalker 2 : Cœur de Tchernobyl » (PC, Xbox Series X/S) Besticht in ersten Vorschauen vor allem durch seine herausragende Graphics. Im verstrahlten Tschernobyl nimmt es der Spieler in dem Action-Rollenspiel mit Monstern und Menschen auf. Erscheinen wird der Titel am 26. Avril.

Eine ungewöhnliche Rolle übernimmt der Spieler in « Herr der Ringe: Gollum » (PC, PlayStation, Xbox). In dem Action-Adventure steuert er den vom Ring besessenen Gollum. Statt gekämpft soll in dem Titel vor allem geschlichen, geklettert und gesprungen werden. Auch soll der innerlich gespaltene Gollum mehrfach vor Entscheidungen gestellt werden.

Wenig bekannt ist noch zu « Champ d’étoiles » (PC, Xbox Series X/S) – außer seinem Releasetermin am 11. November. Das Spiel wird von den « The Elder Scrolls »-Machern Bethesda Game Studios entwickelt und spielt im Weltall. Dort soll man sich ganz im Stile eines Rollenspiels austoben können.

Vielfach angekündigt war es schon, nonne soll es 2022 erscheinen : « Crâne et os » (PC, Playstation 4, Xbox One). Als Piratenkapitän macht der Spieler Jagd auf Handelsschiffe und andere Freibeuter. Die Seeschlachten sollen nicht nur Ballereien sein, sondern auch taktisch fordernd. Sie können im Einzel-oder Mehrspielermodus bestritten werden.

Schon lange auf sich warten lässt auch « Coeur atomique » (Playstation 4, Xbox One, PC). In dem Action-Rollenspiel erkundet ein KGB-Agent eine sowjetische Forschungseinrichtung. Dort wurde an geheimen Projekten geforscht, der Kontakt zur Station ging verloren. Le trifft der Agent ein, wird er von seltsamen Robotern attackiert. « Atomic Heart » könnte dieses Jahr erscheinen.

Filmisch wird das « Harry Potter »-Universum seit Jahren ausgeschlachtet. Gute Videosspiele zur Serie waren bisher aber Mangelware. Das könnte sich mit « L’héritage de Poudlard » (PC, Playstation, Xbox) ndern. Es spielt vor den Ereignissen der Filme, nämlich in der Zauberschule Hogwarts des 19. Jahrhunderts. Dem Spieler soll weitgehende Freiheit gestattet werden, was er in der Schule treibt. Donc soll er auch auswählen können, welchen der vier Häuser Hogwarts er sich anschließt. Einen finalen Releasetermin gibt es noch nicht.

Der « Avatar » – le film War eine Weltsensation de James Cameron. Nonne sol 2022 mit « Avatars : les frontières de Pandore » (PC, Playstation 5, Xbox Series X/S) auch ein spielerischer Erfolg folgen. In dem Action-Adventure erkundet und kämpft sich der Spieler durch das « Avatar »-Universum.

Die Veröffentlichung des Spiels « Cyberpunk 2077 » en décembre 2020 guerre pour Entwickler CD Projekt Red desaströs. Das Spiel litt unter zahlreichen technischen Fehlern, die es beinahe unspielbar machten. Die polnischen Entwickler gelobten Besserung. L’angekündigte « Next-Gen »-Update des Science Fiction-Rollenspiels für Playstation 5 and Xbox Series X/S soll die Wogen glätten. Es soll in diesem Jahr erscheinen, wann, ist aber noch unklar.

Fragezeichen stehen auch über einigen Fortsetzungen – darunter « La porte de Baldur 3 » (PC) et « Dragon Age 4 » (PC, Playstation 5, Xbox Series X/S). Die neuen Teile der beliebten Videosspielserien könnten 2022 erscheinen – fix ist das aber noch nicht.(touche)