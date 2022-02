Le premier SMS de l’histoire aux enchères en France

Le premier SMS de l’histoire a été vendu 107 000 euros et a été mis aux enchères aujourd’hui à Neuilly-sur-Seine, la banlieue ultra-chic de la périphérie parisienne ainsi que la commune la plus riche de France. Composé par un programmeur Vodafone en décembre 1992, il était proposé sous la forme d’un « jeton non fongible » (NFT). Par matérialisme, l’acheteur s’est vu remettre un cadre photo numérique avec le certificat confirmé par Nick Read, actuel chef d’orchestre chez Vodafone. Le produit de la vente sera reversé au HCR, l’Agence des Nations Unies pour les réfugiés.

Le message

Le texte, invité par le programmeur Neil Papworth du collège Richard Jarvis qui assistait à une fête de Noël d’entreprise ne contenait que 15 caractères et se lisait simplement : « Joyeux Noël ». « Le premier livre imprimé, le premier coup de téléphone, le premier mail : toutes ces inventions ont changé notre vie et notre communication dans le monde. Ce premier SMS reçu en 1992 est un témoignage historique du progrès humain et technologique. Joie » disait le directeur de la maison de vente aux enchères. Christian Schaake, Chef du Service des partenariats avec le secteur privé du HCR, a déclaré : « La technologie a toujours eu le pouvoir d’innover et de changer le monde. Grâce à cette combinaison de technologie innovante et de mouvement pour le bien social, le HCR peut continuer à aider et/ou les États réfugiés sont leur foyer en leur donnant la possibilité de transformer leur vie et construire un avenir meilleur pour eux-mêmes, leurs proches et les communautés dans lesquelles ils vivent. »