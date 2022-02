Dieci nomi da tenere d’occhio sul servizio in abbonamento on Microsoft, Xbox Game Pass, par console, PC e in streaming: da Redfall a Scorn.

Passe de jeu Xbox sulla bocca di tutti gli appassionati in gaming, essendo assurto alla posizione di miglior servizio in abbonamento dedicato ai videogiochi molto rapidamente. Un traguardo raggiunto grazie al numero di titoli inclusion ma anche alla loro qualità e alla frequenza degli aggiornamenti della libreria (due, e talvolta persino di più, volte al mese).

Je giochi sur Xbox Game Pass nel 2022 —

Se questo il quadro che possibile tratteggiare sulla base del 2021, il 2022 sembra possibile ancora più radioso, in virtù dei prodotti già annunciati come parte del catalogo del servizio in uscita quest’anno. Senza ulteriori indugi, dunque, ecco je migliori giochi arrive sur Xbox Game Pass en 2022.

Personne ne sauve le monde —

Inizio 2022

Dai créateur de la série Guacamele !, ecco un nouveau RPG d’action dans une direction artistique étonnante et dans un gameplay particulier.

Drinkbox Studios a sfruttato la premessa del protagonista « nobody » tipica dei giochi di ruolo per introdurre la meccanica degli Aspetti, ben 15, che lo trasformeranno da nessuno a topo, bandita, robot e tanti altri ciascuno con una serie di meccaniche uniche e oltre 80 abilità che determineranno la build del personaggio. La coopérative en ligne et le donjon génèrent une procédure complète et complètent un quadro allettante.

Bizarre Ouest —

31 mars

Weird West est une simulation visuelle un’immersive dall’alto. Nonostante la premessa abbastanza atipica per il genere, il gioco porta la firma at Wolfeye Studios, un nuovo sviluppatore fondato da uno che ne sa a pacchi: Raphael Colantonio, la mente dietro due delle immersive sim più riuscite degli ultimi anni, Déshonoré et proie aux studios Arkane.

Il gioco, una reinterpretazione dark fantasy del selvaggio west in cui uomini di legge e pistoleri hanno il loro bel da fare con creature soprannaturali e numerose fazioni, prevede anche una modalità cooperativa.

STALKER 2 : Cœur de Tchernobyl —

28 avril

Incredible ma vero: nel tour di quattro mesi sarà disponible un nouveau capitolo della serie STALKER Heart of Chernobyl riporta in vita una mai dimenticata serie RPG en monde ouvert ambientata nella terra del tristemente célèbre catastrophe nucléaire.

Un’ambientazione da 64km quadrati variegata e dalla grafica next-gen mozzafiato (con fotogrammetria, ciclo giorno/notte e meteo dinamico) farà da sfondo ad una narrazione ramificata e non lineare. E poi: aunty armi uniche, mutanti leggendari, manufatti e anomaly, meccaniche survival. Che peccato che abbiano rimosso gli NFT che vi avrebbero resi personaggi secondari del gioco un giorno dopo averli annunciati, vero?

Chute rouge —

domaine

Arkane Studios est l’esplorando de nouveaux génériques et dynamiques du jeu d’action essersi messa alle spalle l’acclamata serie de Dishonored. Contamination l’immersive sim con il concetto di loop e meccaniche roguelite, la volta degli sparatutto cooperativi.

Annunciato all’E3 scorso, Redfall sarà disponible già nel corso della prossima estate for Xbox e PC, e immergerà i giocatori in un open world popolato da péricolose de vampire. Sarà interessante vedere come lo studio fondato in Francia saprà destreggiarsi per la prima volta con un FPS e con uno scenario di queste proporzioni.

Dédaignes —

Ottobre

Scorn è in circolazione da prima del 2016, quando una prima alpha cominciò a circolare su Steam e tra i membri della stampa.

Da allora, a causa di uno sviluppo non troppo semplice, sparito e riapparso sulle scene videoludiche con una certa discontinuità, prima di affermarsi negli ultimi due anni come un’esclusiva console next-gen Xbox disponibile fin dal day one su Xbox Game Pass (anche par PC). Horror crudo e onirico, inspiré ai lavori chez HR Giger, ed questa la levure pour cui vi ricorderà fin dal primo sguardo un gigante dell’orrore fantascientifico come Alien.

Champ d’étoiles —

11 novembre

Prima nouvelle propriété intellectuelle lancé par Bethesda Game Studios dans l’autre 20 ans, Starfield dans uscita le 11 novembre e, dopo un tira e molla lungo di un anno, lo farà in exclusive console per Xbox e su PC.

Le titre réalisé par Todd Howard porterà i giocatori in un universo agli inizi dell’esplorazione intergalattica, completeo di metropoli spaziali, scenari selvaggi e sconosciuti, fazioni con cui stringere alleanze o delle quali diventare i peggiori nemici. Insomma, Skyrim nello spazio sembra una definizione calzante e, in tutta franchezza, molto eccitate.

Somerville—

2022

Dal co-fondatore à Playdead, lo studio à Limbo e Inside, Somerville, un nouveau jeu d’aventure avec une perspective dans terza persona et meccaniche da platform. I giocatori dovranno controllare una famiglia di tre componenti, più un adorable cagnolino, nel bel mezzo di un’invasione aliena.

L’obiettivo sarà trovare aiuto e un posto al riparo dai nemici per assicurare la sopravvivenza della famiglia, il tutto nel contesto di una storia che non presenterà dialoguehi ma verrà narrata attraverso l’ambiente.

Randonnée à Yomi —

2022

Il giovane samurai Hiroki a promis de protéger la sua gente et la sua città, et par farlo affronterà un viaggio tra la vita e la mort che ne determinerà il cammino.

Una narration epica ispirata ai classici di Akira Kurosawa, una presentazione cinematografica nonostante la visuale 2D, combattimenti credibili sia con spadaccini che con creature soprannaturali, e una colonna sonora memorabile che vi immergerà nel Giappone feudale: questi gli ingredientsi principe del nuovo titolo di Leoning Menchiari (Riotard Menchiari) Hog, con la pubblicazione del Re Mida dei talent scout videoludici, Devolver Digital.

Remplacé —

2022

Presentato all’ultimo E3, A remplacé l’opera prima dello sviluppatore bielorusso Sad Cat Studios. Si tratta di une action platform 2.5D in cui i giocatori vestiranno i panni di un’intelligenza artificiale intrappolata nel corpo di un essere umano, in una raffigurazione retro-futuristica, ispirata all’cyberpunk immaginario, à un’America anni ’80 alternative.

Realizzato con una complessa tecnica in pixel art, il titolo presenta una storia elaborata e distopica, con combattimenti fluidi al cardio palma e tanti, tantissimi neon.

Un conte de peste : Requiem —

2022

Seguito di Innocence, A Plague Tale: Requiem un’evoluzione sia tecnica che narrativa della storia di Amicia et Hugo. In questa nuova tappa della saga, i due fratelli si sono lasciati alle spalle quella che una volta chiamavano casa e hanno raggiunto il sud della Francia.

Qui, tuttavia, la maledizione di Hugo si risveglia, e con essa tornano morte e distruzione (e un sacco in a hat, potete scommetterci). La volontà di risolverla una volta per tutte con la maledizione li porterà su una misola isola, ancora più ricca di scénarios suggestifs et péricoli.