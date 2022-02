Sniper Elite 5 arrive en 2022 ! Voici la première bande-annonce • Eurogamer.it

Rébellionl’un des studios indépendants les plus performants au monde, a révélé que la franchise primée Sniper Elite reviendra en 2022 avec la sortie de Tireur d’élite d’élite 5. Lancement simultané sur Xbox Game Pass, Xbox One, Xbox Series X | S et PlayStation 4 et 5, Epic, Steam et Windows Store, de Sniper Elite 5 verront le tireur d’élite Karl Fairburne se rendre en France en 1944 pour détruire l’opération Kraken.

Pour célébrer l’annonce, Rebellion a publié la première bande-annonce du titre utilisant des images en jeu du moteur de jeu.

Dans le cadre de l’opération secrète des Rangers américains visant à affaiblir le fort Atlanticwall le long de la côte bretonne, Karl est entré en contact avec la Résistance française. Ils découvrent bientôt un projet secret nazi qui menace de mettre fin à la guerre avant que les alliés ne puissent envahir l’Europe : l’opération Kraken. La mission de Karl est d’éliminer les meilleurs officiers nazis et de mettre fin à l’opération Kraken une fois pour toutes.

Basée sur un emplacement réel en France en 1944, la nouvelle carte de jeu est la plus grande et la plus immersive de l’histoire de la franchise avec un nouveau système de croisement qui offre aux joueurs des options plus larges pour éliminer leurs objectifs. Vous pouvez même inviter des amis à vous aider dans vos missions grâce aux options de jeu coopératif avancées.

Sniper Elite 5 poursuit l’expérience de tir tactique inégalée de la franchise, avec une balistique incroyable et une caméra de tueur améliorée, faisant passer les fonctionnalités qui définissent le genre au niveau supérieur. De nouvelles options de personnalisation vous permettent d’ajuster votre fusil, d’autres armes et vos munitions en fonction de votre mission et de votre style de jeu.

Caractéristiques de jeu:

Campagne expansive – Emplacements du monde réel capturés à l’aide de la photogrammétrie pour recréer des environnements dynamiques et passionnants et de multiples points d’infiltration et d’extraction. Les objectifs de la liste de mise à mort offrent une nouvelle perspective sur chaque mission. Affrontez l’histoire nazie seul ou en équipe avec des partenaires, grâce à des mécanismes de coopération améliorés qui vous permettent de partager des munitions et des objets, de donner des ordres et de vous soigner les uns les autres.

Physique de tir et traversée avancées – utilisez les tyroliennes, dévalez les pentes et balancez-vous le long des rebords pour atteindre le point de vue idéal ou passer devant les belvédères. Tenez compte des options d’achat d’actions et des canons d’armes à feu ainsi que de la gravité, du vent et de la fréquence cardiaque lorsque vous visez la cible.

Personnalisation de haut niveau – Utilisez l’établi pour personnaliser et mettre à niveau presque tous les aspects de votre arme. Changez de vues, de barils, de magazines et plus encore. Les fusils, les armes secondaires et les pistolets ont tous beaucoup de choix. De plus, vous pouvez choisir les bonnes munitions pour votre cible, des munitions perforantes aux munitions non létales.

Mode Invasion en PVP – Vous pouvez attaquer les campagnes d’autres joueurs en tant que tireur d’élite de l’Axe et vous lancer dans un jeu mortel, donnant une nouvelle dimension au défi lorsque vous poursuivez votre proie. Ou, en tant que Karl, vous pouvez demander de l’aide et faire appel à un deuxième tireur d’élite pour vous aider à sortir d’une situation difficile.

Multijoueur – personnalisez votre personnage et votre équipement et gagnez de l’XP, des médailles et des rubans alors que vous affrontez des batailles à 16 joueurs hautement compétitives qui mettront vraiment vos compétences de tireur d’élite à l’épreuve. Si vous préférez le mode coopératif, vous pouvez faire équipe avec jusqu’à 3 autres joueurs contre des vagues d’ennemis en mode Survie.

Kill Cam améliorée – Plus réaliste et horrible que jamais, la fonction kill cam à rayons X est de retour, vous montrant le véritable pouvoir destructeur de chaque tir. Les os dévient les balles inattendues, ouvrant de nouveaux chemins à travers le corps de l’ennemi. Les SMG et les pistolets peuvent également activer des caméras tueuses, y compris certains plans au ralenti spectaculaire.

Sniper Elite 5 sera disponible sur Xbox Game Pass, Xbox One, Xbox Series X | S et PlayStation 4 & 5, Epic, Steam et Windows Store en 2022. Plus d’informations seront bientôt disponibles.