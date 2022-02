Vettel battu en finale de la Race of Champions – Wolfsburg News

Pitéa. Sebastian Vettel a raté son premier titre de l’année sur neige et glace. Le quadruple champion du monde de Formule 1, âgé de 34 ans, s’est qualifié pour la finale du classement individuel de la « Race of Champions » malgré les conditions de course extrêmement inhabituelles en Laponie suédoise.

Là, Vettel, qui a été éliminé la veille avec Mick Schumacher en quart de finale du classement de la Coupe des Nations, a dû battre le nonuple champion du monde des rallyes Sébastien Loeb de France dans le meilleur des cinq virages 1: 3 dans le neige glacée de Piteå. « Il était trop rapide. Dans les conditions, j’ai encore un peu de rattrapage à faire », a déclaré Vettel, toujours de bonne humeur.

Buddy Mick Schumacher a été éliminé au tour préliminaire des huitièmes de finale. Après de solides performances en Coupe des Nations, il a perdu le duel avec le vainqueur de la W-Series Jamie Chadwick. « Elle a conduit très vite et a fait du bon travail. Elle méritait de passer », a déclaré le pilote de Formule 1 Mick Schumacher.

Vettel s’est mis dans l’ambiance de la course avant la présentation de sa nouvelle Aston Martin jeudi. Après avoir peiné sur une piste raccourcie, il s’est imposé en huitièmes de finale contre la pilote finlandaise W-Series Emma Kimiläinen, puis contre le plus jeune vainqueur d’IndyCar, Colgen Le Manthane. Le Danois a également été stoppé par un défaut dans la première manche.

Vettel a raté sa deuxième victoire individuelle lors de l’événement avec des pilotes de différentes séries de courses s’affrontant dans des voitures de différents types. En 2015, il avait gagné à Londres. Il a remporté sept fois la Coupe des Nations, deuxième avec le père de Mick Schumacher, Michael Schumacher. Cette fois, le père Petter et son fils Oliver Solberg de Norvège l’ont eu.

