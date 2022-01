Depuis plus de 20 ans, un château construit exclusivement à l’aide de la technologie médiévale a été construit

En 1995, Michel Guyot, propriétaire des ruines du château Renaissance Château de Saint-Fargeau dans le centre de la France, reçoit une nouvelle inattendue. L’analyse archéologique des bâtiments commandés par lui indique qu’il y a des fondations de structures beaucoup plus anciennes sous terre. Un petit château médiéval. Le rapport se termine par la phrase :

Ce serait une entreprise formidable que de reconstruire le château de Saint-Fargeau.

Guyot a été immédiatement attiré par l’idée, mais il y avait un gros problème. Lors de la reconstruction d’un édifice plus ancien, il faut sacrifier le château de Saint-Fargeau Renaissance. Le propriétaire ne veut pas être d’accord. Au lieu de cela, un autre projet a été créé. Il a été décidé de recréer le château médiéval, mais dans un endroit complètement différent.

Guyot lève des fonds dans divers endroits à cet effet. Il en a reçu une partie de l’État et de l’Union européenne, et le reste d’investisseurs privés. Un total de 400 000 euros. La forêt de Guédelon, située près de Treigny, au sud de Paris, a été choisie comme chantier. Pourquoi cet endroit ?

Auto chantier



Il avait été décidé que le bâtiment serait construit en utilisant uniquement des méthodes médiévales. Son objectif principal n’est pas de devenir la structure elle-même, mais le processus de sa création. Apprendre et pratiquer les techniques du 13ème siècle La forêt de Guédelon est parfaite pour de telles entreprises. Il y a une vieille mine abandonnée, un petit lac et, bien sûr, une grande quantité de bois d’œuvre. Le transport des matériaux était un problème important au Moyen Âge, c’est pourquoi les écluses étaient le plus souvent érigées là où la totalité ou la plupart des matières premières étaient disponibles localement.







Photo : Patrick GIRAUD / Wiki Commons Chantier en 2000



Lors de la planification du bâtiment, il a également été décidé qu’il ne serait pas érigé selon les fondations cachées sous le château de Saint-Fargeau. Il ne s’agirait alors que d’une reconstruction moderne de ce château. Au lieu de cela, il a été décidé de créer un tout nouveau bâtiment, imitant d’autres fortifications françaises de cette période.

Démarrage simple



La première pierre est érigée le 20 juin 1997. Le reste de l’année et début 1998, un fort d’un mètre de long est construit, puis le chantier est ouvert aux visiteurs. Actuellement, le tourisme et la billetterie financent l’ensemble du projet. Chaque année, environ 300 000 personnes viennent au château de Guédelon dont la construction continue. visiteurs. Parmi eux, 600 personnes ont décidé de participer à sa construction pendant quelques jours. 40 constructeurs sur place enseignent aux bénévoles les bases de la technologie médiévale et fournissent les bons outils. Quiconque le souhaite peut ajouter sa propre pierre ou ses propres carreaux à cette magnifique structure. Comment a-t-il été fabriqué ?







Photo : Mark van Seeters / Wiki Commons Château de Guédelon en 2012



De l’atelier de maçon au haut du mur



Les murs du château sont construits en grès extrait à proximité. Pour commencer, les gros blocs de pierre doivent être brisés en plus petits morceaux. Pour ce faire, vous faites plusieurs trous, y insérez des morceaux de métal, puis martelez chacun avec un marteau pour que la roche se brise au bon endroit. La matière première ainsi obtenue est transportée par brouette jusqu’à l’usine de maçonnerie, où elle est ensuite transformée. Quiconque le souhaite peut apprendre à Guédelon à tailler la pierre pour trouver des blocs adaptés à placer sur les murs. Comme dans les boutiques de pierre médiévales, les pierres sont également marquées sur les chantiers français de leur poinçon d’artisan. De cette façon, les bénévoles peuvent laisser leur propre empreinte.







Photo : Andreas Wünsch / Wiki Commons Le mur est en construction



Les matériaux de construction préparés sont ensuite transportés vers les murs. Une grande porte tournante en bois est utilisée pour cela, à travers laquelle ne passent pas les hamsters, mais les gens. La force des jambes humaines a soulevé le poids lourd sur la corde et est tombé directement entre les mains des maçons. La pierre la plus grosse et de la meilleure qualité est placée dans la couche extérieure du mur pour offrir la meilleure protection. Derrière eux, des pierres plus petites et plus faibles et des déchets de traitement de la pierre sont placés, puis tout est lié au mortier. Pour la construction d’escaliers et de décorations qui nécessitent un traitement plus précis, le calcaire est utilisé à la place du grès.







Photo : guedelon.fr / Dossier de presse

Au début du Moyen Âge, les tours de défense du château étaient rectangulaires. Ce n’est qu’à la Croisade qu’on a constaté que la tour circulaire à l’Est était plus durable et pratique. La tour du château de Guédelon est construite sur un plan circulaire.







Photo : Christophe Finot / Wiki Commons Château en 2020



Le reste du matériel sous la fenêtre du podcast Techniquement :

Le projet est presque terminé



Comme la pierre, toutes les matières premières et outils utilisés pour construire le château français sont fabriqués sur place. Les forgerons fabriquent des clous et des cales, et les charpentiers construisent des échafaudages ou des poutres qui soutiennent le plafond. La tuile est également cuite dans la zone du château. Les 40 artisans embauchés étaient toujours occupés, mais personne ne s’est soucié de terminer le bâtiment rapidement. Ce qui est important, c’est le processus de sa création et le transfert des connaissances acquises lors de la construction aux visiteurs. L’achèvement du fort est prévu pour 2023. 26 ans à compter de la fondation de la première pierre.

Dans le même temps, nous souhaitons vous rappeler que le plébiscite des Tech Awards 2021 est en cours, où vous votez pour les meilleurs smartphones, téléviseurs, jeux et autres nouvelles technologies. Il y a des prix spéciaux pour voter!