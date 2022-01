Pourquoi le GP de France chargé est une excellente nouvelle pour le championnat – 20/06/2021

Depuis son retour au calendrier 2018 de la Formule 1, le GP de France a été enregistré comme l’un des plus monotones du championnat, sur un circuit réaménagé en piste d’essais, montrant la réalité des différences entre les voitures. , n’est pas trop dur sur les pneus et a une grande zone d’échappement. Mais la course de cette année est peu probable : les rivaux pour le titre Lewis Hamilton et Max Verstappen se sont rencontrés sur la piste à trois reprises, et le Néerlandais a pris la tête, remportant et ouvrant une avance de 12 points au championnat.

Et la lutte n’est pas que sur le terrain : McLaren a réussi à se remettre d’un mauvais classement et à placer deux voitures dans le top 6, tandis que leurs rivales en course pour la troisième place, Ferrari, ont souffert des pneus et n’ont pas marqué. En revanche, ceux qui ont bien fait sont Aston Martin, qui a utilisé une stratégie différente et a réussi à marquer des points avec les deux voitures – y compris la Lance Stroll, qui est partie de la 19e position.

Mais comment expliquer qu’un GP où Mercedes a mené chaque tour au cours des deux dernières années et où Hamilton a gagné 18 secondes devant son propre coéquipier Valtteri Bottas il y a deux ans et qui, en 2018 et 2019, était en dessous de la moyenne pour dépasser les autres tests, est-ce très occupé?

Les différences entre les équipes sont assez petites – elles étaient comme ça au milieu du peloton et maintenant elles sont aussi comme ça entre Mercedes et Red Bull – donc les détails de la stratégie et des réglages de la voiture dictent la course, comme nous avons vu en France. Verstappen a réussi à suivre Hamilton de près après avoir perdu la première place dans les premiers mètres de la course parce que sa Red Bull avait des ailes qui lui assuraient une vitesse en ligne droite plus élevée. En revanche, lorsqu’il est revenu en tête après le premier arrêt au stand, la meilleure maniabilité des pneus d’Hamilton lui a permis de continuer à mettre la pression sur le Néerlandais. Sachant qu’à un moment donné, la qualité de cette voiture rivale profiterait au Britannique, comme cela s’était produit à Bahreïn et à Barcelone, Red Bull a décidé de l’appeler aux stands pour un deuxième arrêt et, de cette façon, est revenu à l’utilisation ses meilleures qualités contre Hamilton. A moins de deux tours de la fin, Verstappen a vaincu ses rivaux et s’est imposé pour la troisième fois cette saison.

Plus en arrière, l’attention est attirée sur le fait que les McLaren ont englouti la concurrence. Notamment Lando Norris, l’un des derniers pilotes à faire un arrêt au stand, est arrivé avec ses nouveaux pneus, tandis que les Ferrari et les Alpine ont souffert plus qu’elles ne l’avaient prévu. Cela a peut-être quelque chose à voir avec la brève pluie qui est tombée le matin et a fait tomber le caoutchouc de la piste.

Après tout, même ces combats n’ont eu lieu que parce que les performances des voitures étaient équilibrées. Et, si le tracé de Paul Ricard est conçu pour révéler la qualité et les défauts de la voiture, ayant des courbes assez variables, voir une après-midi équilibrée sur la piste du sud de la France est une excellente nouvelle pour le championnat.

La prochaine course est ce week-end, dans la première des deux courses en Autriche.