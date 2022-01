un jeu vidéo où les artistes se tirent dessus

Débarrassez-vous du jeu Squid, cette fois vient The Struggle Is Real. 32 artistes s’entretuent à coups de fusil automatique (virtuel) dans un tournoi de jeux vidéo, métaphore du monde ultra-compétitif de l’art contemporain

La lutte est réelle est une émission collective en ligne sous forme de Tournoi de jeu vidéo de tir à la première personne entre artistes contemporains, hébergé par la Green Cube Gallery de Guido Segni et Matías Ezequiel Reyes et organisé par le collectif Clusterduck. Une série de compétitions dans lesquelles 32 artistes (ou groupes d’artistes) se tirent dessus avec des fusils automatiques numériques, classés en fonction du nombre de victimes qu’ils parviennent à obtenir dans un temps limité.

Tout ça dans un jeu vidéo Fondation Shoot, un monde numérique hallucinant inspiré de la salle Fondazione Prada de Milan, spécialement créée par Riccardo Rudi et Superinternet (Pietro Ariel Parisi) comme une arène de massacre. Quand tu es tué dans Fondation Shoot Vous revenez immédiatement au jeu, prêt à mourir et à tuer à nouveau, et seuls les meilleurs passent à l’étape suivante de la compétition. A gagner un prix extraordinaire de 500 euros. En effet, pourcadeau fantôme« À partir de 500 euros, comme indiqué dans le communiqué de presse de l’initiative.

LES JEUX VIDÉO COMME MÉTAPHÈRES DE L’ART MONDIAL

Dans La lutte est réelle les jeux vidéo deviennent une métaphore de l’environnement super compétitif du monde de l’art à l’ère des réseaux sociaux, une occasion de révéler, d’expliciter et d’exprimer une réalité sanglante et cruelle qui est autrement passée sous silence. Courses diffusées sur la plateforme de streaming en direct Twitch, créé à l’origine pour les jeux vidéo en direct, et les commentaires en temps réel de Wade Wallerstein imitent parfaitement le style exagéré des commentateurs de tournois de ce qu’on appelle les eSports, le secteur des jeux vidéo compétitifs.

Cependant, il faut dire que Fondation Shoot simplifie la mécanique des jeux vidéo de tir à la première personne, comme on les appelle, d’une manière peut-être trop extrême catastrophe Cette Tremblement de terre– Une arme avec des munitions illimitées, aucun objet à ramasser sur la carte, aucun moyen de soigner vos blessures. Dans cette simplification, Fondation Shoot il ne parvient pas à reproduire pleinement la conception du jeu et la sensation du jeu qu’il imite. Surtout, nous sentons qu’il n’y a pas une sorte d’amélioration à conquérir ou en tout cas un objet numérique à collectionner sur le terrain, quelque chose capable de créer un ou plusieurs points d’intérêt et donc d’autres opportunités de confrontation dans l’espace numérique.

PAS D’ART NUMÉRIQUE SANS JEUX VIDÉO (ET VICEVERSA)

Mais le spectacle semble toujours fonctionner, surtout pour le spectacle curieux et rare des dizaines d’artistes célèbres tuant leurs pairs. La lutte est réelle en même temps, il représente une décontextualisation aliénante de ses participants e un exemple éclairant de la façon dont l’art contemporain (et en particulier l’art numérique contemporain) doit être contextualisé à côté et à côté des jeux vidéo, en continuité avec les jeux vidéo et en dialogue permanent avec eux. Et chez Artribune nous avons eu l’occasion à plusieurs reprises de voir à quel point et comment l’art numérique se rapporte aux jeux vidéo, en parlant souvent des artistes impliqués. La lutte est réelle.

Le tour de qualification La lutte est réelle. Les deux demi-finales auront lieu les 7 et 9 décembre à 21h et enfin la finale, avec la remise des prix en annexe, aura lieu le 16 décembre à la même heure.

– Matteo Lupetti

