Les États-Unis et la Russie commencent à se rencontrer sans aucune perspective d’accord | Ukraine

Le secrétaire d’Etat américain Antony Blinken et le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov ont entamé ce vendredi leur rencontre tant attendue à Genève sans aucune perspective, pour l’instant, de parvenir à un accord pour apaiser les tensions politiques et militaires autour de l’Ukraine.

Les chefs de la diplomatie des deux pays ont entamé la rencontre à huis clos en se serrant la main devant la caméra. Dans une déclaration antérieure, Lavrov a immédiatement réduit les attentes selon lesquelles des progrès significatifs pourraient être réalisés. « Nous n’attendons pas de progrès dans ces négociations », a déclaré le ministre russe, tandis que Blinken a de nouveau promis une réponse « unifiée, rapide et dure » des Etats-Unis et de ses alliés en cas d’invasion de l’Ukraine, tout en assurant l’engagement de Washington. chercher une solution diplomatique.

Tôt le matin, le gouvernement russe a annoncé que la proposition de garantie de sécurité soumise aux États-Unis prévoyait le retrait des troupes de l’OTAN de Bulgarie et de Roumanie. Dans un communiqué publié sur le site du ministère russe des Affaires étrangères, Moscou a souligné que « l’un des piliers » de la proposition soumise à Washington était le retrait des troupes, équipements et armements étrangers et d’autres mesures pour revenir à la configuration de 1997 sur le territoire des États qui n’étaient pas membres de l’OTAN à l’époque. « Cela inclut la Bulgarie et la Roumanie. »

De même, la déclaration du MNE russe a critiqué la déclaration du secrétaire général de l’Alliance atlantique sur la possibilité que la Finlande et la Suède rejoignent le bloc et a accusé Jens Stoltenberg de faire pression sur les gouvernements d’Helsinki et de Stockholm.

« Nous pensons qu’en ces temps troublés, rester en dehors du bloc est plus efficace pour les pays pour assurer leur sécurité », a déclaré Lavrov dans un communiqué.

Les États-Unis soupçonnent Moscou d’avoir l’intention d’envahir l’Ukraine, une intention démentie par la Russie, qui maintient environ 100 000 soldats le long des frontières de son pays voisin.

La réunion de vendredi s’inscrivait dans le cadre d’une activité diplomatique intense pour tenter de résoudre la crise aux frontières de l’Ukraine.

Ces derniers jours, et avant la réunion dans cette ville suisse, le secrétaire d’État américain s’est rendu à Kiev et à Berlin.

Dans la capitale ukrainienne, Blinken a démontré le soutien américain à l’Ukraine, Washington annonçant simultanément une aide supplémentaire de 200 millions de dollars américains (environ 175 millions d’euros) à Kiev face à la menace d’une éventuelle attaque russe.

Dans la capitale allemande, où il a eu jeudi des contacts avec les alliés européens que sont la France, la Grande-Bretagne et l’Allemagne, Blinken a souligné l’unité des principaux alliés de l’Occident face à la crise russo-ukrainienne.

Du côté ukrainien, le président Volodymyr Zelenskiy a averti que la Russie pourrait tenter d’occuper la ville de Kharkiv, dans le nord-est, signifiant « le début d’une guerre à grande échelle ».

« Je dirai ceci de manière réaliste : si Moscou décide d’augmenter son échelle, ce sera dans une région où historiquement il y a eu des personnes ayant des liens familiaux avec la Russie », a déclaré Zelenskiy dans une interview à la Russie. Poste de Washington.

Le président ukrainien a souligné que la Russie « n’a besoin que d’une seule raison » pour occuper Kharkiv, qui est sous contrôle ukrainien. « Ils diront qu’ils protègent la population russophone », a déclaré Zelenskiy. « Après l’occupation et l’annexion de la Crimée, nous avons compris que cela était faisable et pouvait se produire », a-t-il ajouté.

Zelenskiy, cependant, a demandé le calme et a demandé à l’Ukraine de faire confiance à ses troupes. « Nous devons réagir avec sagesse, pas émotionnellement, pas avec le cœur », a-t-il déclaré.