La Diputación fait la promotion de la province de Salamanque en tant que « royaume des taureaux courageux »

Député du Tourisme, Javier García Hidalgo, est aujourd’hui situé dans la province de Feature Salamanque comme « royaume des taureaux courageux” et comme la destination parfaite pour « faire une authentique immersion taurine dans les prés de charra traditionnels », comme l’explique Diputación.

Javier García, qui a présenté plusieurs packages de marketing touristique pour les professionnels autour du Club del Toro Bravo et de Dehesa Salmantina, a souligné que la province offre une expérience unique qui allie loisirs, gastronomie, nature et culture taurine.

Le forfait comprend, en plus de une visite dans une ferme traditionnelle de province, une expérience complémentaire comme exposition de maquillage de cow-girl; forgeron; tâches autres que l’élevage; une visite aux parcs naturels de Las Arribes del Duero ou de la Sierra de Francia ; et des visites pour découvrir le patrimoine historique de lieux comme Candelario, Alba de Tormes, San Felices de los Gallegos, Ledesma, La Alberca ou Ciudad Rodrigo.

Il ajouta, « une occasion unique de profiter d’un taureau de combat dans son habitat naturel, dehesa » et rappelez-vous que Salamanque et sa tradition taurine particulière « ils offrent aux visiteurs une expérience complète, grâce à l’implication des fermes charroEn fait, il a ajouté que la province de Salamanque « Fièrement en tête du classement des provinces espagnoles avec le plus d’élevages de taureaux Bravo ».

Dans ce Club del Toro Bravo, ils participent à une spéciale 18 grands fers traditionnels et avec des fermes entièrement personnalisées pour offrir le plus haut niveau d’expérience de voyageen termes de normes de qualité.

D’autre part, lors d’une présentation à la FITUR, le député a également déclaré que la Diputación de Salamanca modernisera le système de collecte de données touristiques dans les lieux d’intérêt, grâce à la mise en œuvre de la plateforme de segmentation touristique.

Grâce à l’APP spécialement conçue à cet effet, les données seront recueillies en temps réel auprès des touristes qui choisissent la province comme destination, afin de la traiter et de concevoir une stratégie touristique adaptée aux intérêts des résidents.

Ils seront donc installés points de collecte de données dans diverses attractions touristiques de la province (comme dans les Offices de Tourisme ou dans les grands musées), pour remplacer la collecte traditionnelle de données sur papier et réduire le temps de traitement.