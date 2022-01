Voyage du sorcier vers le doublé légendaire : Kilde dévore la compétition dans « Streif »

Avec son courage irrésistible et sa force extraordinaire, Aleksander Aamodt Kilde de Norvège a posé le premier point d’exclamation sur la race légendaire à Kitzbühel. La star du ski allemande n’a pas mal skié, mais n’a pas assez bien réussi pour les premières places.

Thomas Dreßen a insisté pour lever le titre de nouveau « Roi de Kitzbühel ». Après une brève conversation avec Aleksander Aamodt Kilde, le vainqueur de la Streif 2018, actuellement blessé, a applaudi son remplaçant norvégien. Dreßen, en revanche, devait offrir une consolation à ses coéquipiers allemands. Dans une victoire spectaculaire du favori olympique Kilde dans une Streif légèrement plus courte et légèrement modifiée, Dominik Schwaiger a de nouveau été le meilleur partant DSV à la 14e place. « Cela aurait pu être plus, je ne suis pas très satisfait », a-t-il déclaré. Cela est également arrivé à Andreas Sander et Romed Baumann aux 23e et 25e positions, et plus encore à Simon Jocher et Josef Ferstl aux 29e et 33e positions.

« En termes de ski, ce n’était pas tout à fait ce que j’imaginais », a déclaré Sander, un vice-champion du monde de descente autocritique qui s’affaiblit depuis des semaines. Alors que l’Allemagne se chamaillait après l’avant-dernière course avant les Jeux olympiques de Pékin, Kilde était sidéré. « Incroyable, vraiment sauvage, je ne comprends pas. Mon Dieu, est-ce même possible ? dit-il, surpris. Il y a un an, l’amie de la dominatrice du ski Mikaela Shiffrin s’est déchirée le ligament croisé – maintenant elle gagne pour la première fois sur la piste la plus célèbre du monde. Avec le Suisse Marco Odermatt, actuellement cinquième et toujours en tête du classement général, Kilde a dominé cet hiver.

Le point clé a été apprivoisé

Le fait que Streif sur la « montagne locale » ait été assourdie et légèrement raccourcie par le vent n’a pas nui à sa sixième victoire de la saison. « C’est toujours Kitzbühel », a déclaré joyeusement Kilde, « l’une des plus grandes courses que j’ai pu gagner. » Il l’a fait de façon spectaculaire avec de nombreux changements menant à la manière d’un coureur extraordinaire et a été le premier coureur depuis Didier Defago en 2009 à remporter le titre classique en double de Wengen et Kitzbühel.

Le mannequin de 29 ans originaire de Baerum près d’Oslo devance fièrement de 0,42 seconde le Français Johan Clarey, de douze ans son aîné. Son compatriote Blaise Giezendanner (+0,63) a fait sensation à la troisième place avec un chiffre élevé de 43. À la grande horreur de 1000 fans dans le hotspot tyrolien de la couronne, il a poussé le héros du ski autrichien Matthias Mayer hors du podium. Le descendeur allemand était loin du « podium », Schwaiger à peine une seconde. « U-Hackerl a un peu foiré, n’a pas atteint une pente raide à 100 %, a sauté trop tôt sur un tir de mélèze, a écrémé la pente ascendante trop droite » – il y avait trop d’erreurs, devait-il admettre.

À propos de la deuxième course de dimanche, qui a été secouée par les chutes de neige annoncées, Schwaiger a déclaré: « Je savais ce qu’il fallait faire: nous avons vu la ligne de Kilde, le top dix arriver. » Le vice-champion du monde Andreas Sander devrait également être chez lui là-bas, après la catastrophe de Wengen, il a vu « de petits pas – malheureusement trop petits » à Kitz. Baumann était sur la route avec un départ numéro 2 en tant que « chasse-neige » (Schwaiger) et « très malchanceux », lorsqu’il a déclaré: « C’était doux-amer, je ne peux pas trop m’en vouloir. » Son conseil à ses camarades et à lui-même : « Ne baisse pas la tête. Dimanche, il y a la prochaine opportunité dans la ville des chamois – la dernière avant Pékin.