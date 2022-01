Aéroport, également cet été, il est possible d’aller de Gênes à Paris avec Vueling: sur les vols d’avril vers Barcelone

Ligurie. Il est actif depuis le 5 novembre et sera également confirmé pour l’été 2022. Nous parlons de vol Gênes-Paris Orly exploité par la société Vueling.

L’itinéraire, en effet, a enregistré une excellente réponse tant de la part des habitants de la Ligurie et du Piémont que des touristes en provenance de la capitale française. Ainsi, la liaison entre la capitale de la Ligurie et Paris continuera à fonctionner deux fois par semaine, les lundis et vendredis, avec un horaire idéal pour les voyageurs d’affaires et de tourisme.

Pas seulement Paris : à partir du 2 avril, des vols directs Gênes-Barcelone reviendront égalementavec trois fréquences hebdomadaires (mardi, jeudi et samedi).

« La poursuite de la liaison Vueling entre Gênes et Paris Orly également en été est une excellente nouvelle et confirme le succès de cette liaison », a-t-il déclaré. Paulo Odon, Président de l’aéroport de Gênes. « Nous travaillons sans relâche avec les autorités locales et les compagnies aériennes pour rétablir la connectivité aérienne dans notre région et réengager notre trajectoire de croissance aéroportuaire qui a commencé ces dernières années et a été perturbée par la pandémie. La confirmation du vol vers Paris Orly et son retour vers Barcelone démontre la confiance de Vueling et la volonté de l’opérateur d’investir dans notre région ».

Mais comment allez-vous voyager ? Santé Pass : permet aux clients d’envoyer la documentation requise avant le vol, offre aux voyageurs la tranquillité d’esprit pendant le voyage et ne permet pas de présenter la documentation à l’aéroport. Il est disponible sur plus de 200 routes (plus de 60 % du réseau Vueling), couvrant des marchés tels que l’Espagne, le Royaume-Uni, la France, l’Italie et les Pays-Bas. Plus de 60 % des clients ont utilisé ce service et depuis sa mise en place, plus de 600 000 passagers ont pu se détendre et profiter de leur vol après que Vueling ait vérifié leurs documents avant d’arriver à l’aéroport.

Reconnaissance de visage: en collaboration avec Aena, Vueling a mis en place, à l’aéroport de Barcelone, projet pilote d’embarquement biométrique. Les voyageurs sur la route Barcelone – Malaga peuvent vivre une « expérience numérique complètement différente grâce à la reconnaissance faciale ». Vueling est la première compagnie aérienne à utiliser une telle technologie intégrée à chaque étape avant le départ des passagers. 20 % des clients de la ligne Barcelone-Malaga ont utilisé et utilisent encore cette nouvelle technologie depuis son lancement en décembre.

Les billets pour Paris Orly et Barcelone sont en vente sur l’application Vueling et sur le site www.vueling.com.