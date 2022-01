Sale campagne en France : Macron est un homme, disent les rumeurs

Vous pouvez également lire l’article en version audio.

Campagne présidentielle où tout est permis. C’est ainsi que les diffuseurs de fake news et les conspirateurs, s’intéressant cette fois à la première dame, Brigitte Macron, 68 ans, imaginent les luttes politiques. Une femme qui a été une véritable supportrice du chef de l’Etat de l’époque, Emmanuel Macron, lors de la première campagne en 2017 et qui a rapidement conquis la France.

Cependant, à la mi-décembre, des rumeurs se sont répandues sur les réseaux sociaux selon lesquelles Macron n’est pas ce que les gens pensent – en fait, il s’agissait d’un homme nommé Jean-Michel Trogneux (Trogneux est le prénom de la première dame). Il a alors changé de sexe et de nom. Au 15 décembre, après avoir saisi ce nom, plus de 66 000 mentions pouvaient être trouvées sur les réseaux sociaux.

La lettre a commencé à traiter avec Fama Libérerqui révéla rapidement ses origines. Dans son article, Natacha Rey, une femme proche des milieux complotistes et d’extrême droite, répand des mensonges sur le prétendu transgenre de Macron. Le quasi-investissement a été publié par Faits & Documents, une association avec l’idéologue d’extrême droite Alain Soral, qui a été reconnu coupable d’antisémitisme et de haine raciale dans le passé.

L’article a ensuite été repris par le site Web conspirationniste Profession gendarme, qui l’a placé à côté d’un texte sur les prétendus cours de sorcellerie LGBT dans les écoles californiennes et d’un article fabriqué artificiellement sur les Juifs, a écrit le quotidien. Monde, qui attire également l’attention sur le complot.

Mais la diffusion de mensonges sur Brigitte Macron n’est pas forcément due à des partisans d’extrême droite : opposants au président du mouvement des gilets jaunes, mais aussi anti-vaccins français et opposants aux mesures sanitaires liées à la pandémie de coronavirus.

Les théories du complot ciblant Macron suggèrent que l’élection présidentielle dans la nation gaélique du poulet pourrait être un site de mensonges et de fausses nouvelles similaires aux deux dernières élections aux États-Unis. Barack Obama, disant à Donald Trump qu’il n’est pas né sur le sol américain, peut le lui dire, condition nécessaire pour être le principal locataire de la Maison Blanche. Dans ce contexte, Le Monde a évoqué les dangers d’un « dépassement » de la campagne présidentielle française.

Clinton ou Obama font aussi face à des mensonges

Alors qu’Obama a fait face à des mensonges en grande partie pendant son mandat, une autre candidate démocrate, Hillary Clinton, a dû rejeter les accusations selon lesquelles elle était liée à un réseau de pédophiles pendant la campagne. Le pied L’auteur de cette rumeur désigne la Russie. Un mensonge similaire, pour des changements à propos de Joe Biden, a été répandu par des conspirateurs en 2020. Macron a également évoqué l’influence russe et les fausses informations lors de sa première campagne, lorsque des rumeurs d’homosexualité et de sa relation avec un journaliste de radio se sont propagées.

« L’implication de la propagande russe dans l’élection présidentielle française serait très forte. J’espère qu’il en sera de même dans le prochain », a déclaré Eliška Tomalová, responsable du Département d’études européennes de la Faculté des sciences sociales, dans un entretien avec Seznam Zprávy. Nous vous proposerons une interview en deux parties sur le sujet des élections présidentielles entre les jours fériés.

Selon le chercheur Tristan Mendès-France, cité par le magazine Marianne, Macron et la première dame américaine Michelle Obama ont fait face à des rumeurs similaires. Pour ceux qui croient au mensonge, c’est un témoignage de la corruption morale de l’élite politique américaine. La perversion sexuelle et la pédophilie forment cependant des motifs récurrents dans les théories du complot américaines sur les droits chrétiens et puritains.

Mais comme le souligne Le Monde, les événements sur Twitter peuvent être surestimés par les créateurs de fake news et les journalistes qui s’occupent de leur détection. Les premiers consacrent beaucoup d’efforts et de temps à « jouer » avec l’algorithme et à faire connaître le sujet au plus grand nombre. Les journalistes confondent parfois les sujets Twitter avec ce que font les entreprises. Le fait est pourtant que le sujet, qui compte plus de 60 000 contributions, reste encore marginal dans les milieux des réseaux sociaux.

Cependant, certains sites complotistes et partisans de la branche française du mouvement QAnon n’ont pas contribué à la propagation de ces mensonges – la première dame n’est pas un sujet pour eux, mais plutôt traitant du coronavirus, de la situation de Julian Assange ou des relations avec la Russie . Certains d’entre eux la considèrent même comme stupide ce qui peut les discréditer plutôt que de leur apporter le succès.

Plus important pour eux maintenant est le dilemme de savoir s’il faut soutenir l’essayiste d’extrême droite Eric Zemmour lors des élections, qui favorise de nombreux partisans de la lutte contre l’élite, et dont les opinions rappellent celles de Donald Trump.