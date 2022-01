Prix ​​Andersen – Baia delle Favole, le webinaire « Écrire un conte de fées » est de retour

Sestri Levante (GE) – La date limite de participation au 55e Prix Andersen-Baia delle Favole, un concours littéraire de contes de fées inédits consacré à la littérature pour enfants organisé à Sestri Levante depuis 1967, a été prolongée jusqu’au 31 mars 2022.

Pour encourager la participation, WRITE A FAIRY TALE est de retour : huit séminaires en ligne gratuits – entre le 2 février et le 23 mars – sur l’écriture de contes de fées proposés par la municipalité de Sestri Levante et Mediaterraneo Servizi avec huit avantages fictifs pour les enfants : Sergio Badino, Stefano Bordiglioni, Rosa Tiziana Bruno, Lodovica Cima, Sofia Gallo, Elisabetta Gnone, Roberto Morgese, Davide Morosinotto.

Après le succès de sa première édition proposée l’année dernière, SCRIVERE UNA FIABA est de retour, un programme de huit webinaires gratuits créés pour encourager, stimuler et engager les participants à lire et découvrir la fiction pour les enfants et les jeunes et offrir des outils utiles pour la création et l’écriture. un conte de fées (et, s’ils le souhaitent, participer au Prix avec leur œuvre inédite).

Proposés par la municipalité de Sestri Levante et par Mediaterraneo Servizi, les webinaires sont consacrés à chaque catégorie prévue par le concours littéraire pour les histoires inédites Andersen-Baia delle Favole : enfants, jeunes, adultes, illustrateurs et enseignants de maternelle et primaire .

À partir de l’édition 2021, les noms présentés dans la fiction italienne sont Davide Calì, Matteo Corradini, Elisabetta Cremaschi, Isabella Christina Felline, Pino Pace, Daniela Palumbo, Mariapaola Pesce et Nadia Terranova ainsi que des webinaires de membres inscrits de toutes les régions d’Italie. . Parmi les 3500 membres, il y a aussi plusieurs Italiens vivant en France, en Angleterre, en Allemagne, en Suisse, en Belgique, en Irlande, en Californie et en Côte d’Ivoire.

L’édition 2022 commence avec le prix Davide Morosinotto Strega Ragazzi, se poursuit avec d’autres auteurs primés – Rosa Tiziana Bruno, Roberto Morgese, Stefano Bordiglioni, Sergio Badino, Sofia Gallo et Lodovica Cima – et se termine avec l’un des auteurs italiens les plus aimés et traduits à l’étranger, Elisabetta Gnone.

La deuxième édition d’Écrire un conte de fées – déclare Valentina Ghio, maire de Sestri Levante – est une promesse tenue. Le succès de huit webinaires l’année dernière, avec la participation de milliers de personnes de toute l’Italie et de l’étranger, souligne que proposer un contenu de valeur est le bon moyen d’encourager la lecture et l’écriture avec une qualité culturelle. imagination et offre les outils nécessaires pour créer des contes de fées. Et peut-être, qui sait – c’est notre espoir – de participer aux 55e Prix Andersen-Baia delle Favole, notre concours littéraire qui, depuis la fin des années 1960, unit Sestri Levante à la magie des contes de fées, que nous voulons maintenir en vie en investissant des ressources, des ressources, de l’énergie et de nouvelles idées et dont nous avons prolongé la date limite pour permettre à ceux qui le souhaitent d’assister aux webinaires.

En tant que municipalité de Sestri Levante et Mediaterraneo Servizi, nous sommes fiers de pouvoir offrir aux auteurs de contes de fées en herbe de toutes les catégories fournies par la vocation – des enseignants du primaire et du primaire aux enfants, des enfants aux illustrateurs et bien sûr aux adultes – huit rendez-vous avec des écrivains italiens et des écrivains d’excellence narrative panoramique qui nous apprendront à écrire des contes de fées. Je remercie les scénaristes, qui ont rapidement rejoint notre projet avec enthousiasme, l’équipe des Andersen-Baia delle Favole Awards qui a une fois de plus su livrer de la substance et enfin Barbara Fiorio, qui a rédigé le projet d’écriture de conte de fées et qui pour sa deuxième année est la gestion du programme : la participation est fondamentale pour les Andersen Awards et les festivals dont nous sommes particulièrement fiers.

L’évolution des Andersen Awards and Festivals – déclare Marcello Massucco, directeur unique de Mediaterraneo Servizi – se poursuit année après année, surtout dans une période comme celle-ci où, mois après mois, nous sommes obligés de tout changer. Le projet « Écrire un conte de fées » est né de l’idée de rapprocher les gens du monde fictif des enfants, même si cela ne peut se faire qu’à distance en raison de la pandémie. La réponse écrasante que nous avons reçue l’année dernière, avec plus de 3500 participants venus de toute l’Italie et de l’étranger, nous a encouragés à proposer une deuxième édition : huit événements dédiés aux enfants et aux adultes, animés par des professionnels du monde de l’écriture ., dont je les remercie pour leur enthousiasme à rejoindre ce projet.

Le programme complet avec informations et indications se trouve sur le site www.andersensestri.it

Les webinaires sont pour les catégories prévues par l’annonce.

Merci à l’ICWA (Association des écrivains italiens pour enfants) pour leur aimable collaboration.

CALENDRIER

Mercredi 2 février 2022, 17h00 (ouverture des inscriptions à partir du 27 janvier)

DAVIDE MOROSINOTTO animera un webinaire pour les 11-13 ans

JEUX VIDÉO DE CONTE DE FÉES

Mercredi 9 février 2022, 21h00 (ouverture des inscriptions à partir du 3 février)

ROSA TIZIANA BRUNO (auteur de ICWA) animera un webinaire pour adultes

ET LA LUNE ENDORMIE : RENCONTRE MAGIQUE ENTRE NATURE ET CONTE DE FÉES

Mercredi 16 février 2022, à 9h00 WIB (ouverture des inscriptions à partir du 10 février)

ROBERTO MORGESE (auteur de ICWA) animera un webinaire pour les enseignants et les puéricultrices

LE PLAISIR DE DÉCOUVRIR ENSEMBLE

Mercredi 23 février 2022, 21h00 (ouverture des inscriptions à partir du 17 février)

STEFANO BORDIGLIONI (auteur de ICWA) organisera un webinaire pour les enseignants du primaire

JOUER PAR ECRITURE

Mercredi 2 mars 2022, 21h00 (ouverture des inscriptions à partir du 24 février)

SERGIO BADINO animera un webinaire pour les illustrateurs et écrivains de romans graphiques

ÉCRIVEZ, EXPLIQUEZ, IMAGINEZ ET METTEZ EN PAGE

Mercredi 9 mars 2022, 17h00 (ouverture des inscriptions à partir du 3 mars)

SOFIA GALLO (auteur de ICWA) animera un webinaire pour les 14-17 ans

LIRE DANS LE TEXTE

Mercredi 16 mars 2022, 21h00 (ouverture des inscriptions à partir du 10 mars)

LODOVICA CIMA organisera un webinaire pour adultes

L’HISTOIRE DE CHACUN

Mercredi 23 mars 2022, 17h00 (ouverture des inscriptions à partir du 17 mars)

ELISABETTA GNONE animera un webinaire pour les enfants de 6 à 10 ans

BOÎTE À MOTS

Le webinaire – d’une durée de 90 minutes – est gratuit, à but non lucratif et sera retransmis en direct sur Zoom (la caméra et le micro du participant seront éteints, il sera possible d’interagir via le chat).

Elles seront également diffusées en direct sur le groupe Facebook Ecrire des contes de fées (mais sans possibilité d’interagir directement avec l’intervenant via le chat).

Pour participer, une réservation est nécessaire sur www.eventbrite.it (inscription acceptée sous réserve de disponibilité). Il y a 500 places disponibles pour chaque réunion.

Les inscriptions pour chaque réunion s’ouvrent le jeudi précédant cette date.

La grande participation aux prix ces dernières années – a déclaré Elisa Bixio, membre du conseil culturel de Sestri Levante – représente non seulement une valeur culturelle croissante, mais nous montre également comment l’écriture est une forme d’expression qui exprime souvent les sentiments et les sensibilités des écrivains. : ce qu’ils sont, leurs rêves, leur peur. Savoir en faire un conte de fées est un cadeau qu’ils font à ceux qui le liront, un acte de confiance.

À maintes reprises, encore aujourd’hui, les contes de fées nous ont fait réfléchir sur des questions importantes, voire d’actualité, parfois avec le sourire, parfois avec mélancolie mais laissant toujours quelque chose en nous, une porte pour les autres qui nous fait souvent nous sentir moins seuls. . .

La participation au webinaire n’est pas contraignante pour la participation aux Prix Andersen-Baia delle Favole mais, pour ceux qui le souhaitent, concourt en soumettant un conte inédit avec un thème libre, jamais diffusé sur le web et qui n’a été récompensé dans aucun autre concours ou soumis pour participer à d’autres compétitions concurrentes.

Il y a six catégories auxquelles vous pouvez participer : ENFANTS (de 3 à 5 ans, en groupe), ENFANTS (de 6 à 10 ans, en individuel ou en groupe), GARÇONS (de 11 à 17 ans, en individuel ou en groupe). collectif), ADULTE (à partir de 18 ans, particuliers uniquement), AUTEUR PROFESSIONNEL (à partir de 18 ans, avec au moins trois longs métrages de fiction et nominatifs publiés hors autoédition ou chez un éditeur payant, individuel ), ILLUSTRATEUR (à partir de 16 ans, en individuel comme en groupe).

Il est possible de participer avec des œuvres en italien, anglais, français, allemand, espagnol, arabe, chinois et russe.

La date limite de présentation des travaux a également été prolongée jusqu’au 31 mars 2022 pour laisser du temps à ceux qui souhaitent participer au webinaire.

Des annonces complètes avec toutes les informations et indications peuvent être téléchargées sur le site www.andersensestri.it