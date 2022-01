Litige sur les droits de pêche : la France attrape un bateau de pêche britannique

Depuis le Brexit, une vieille dispute s’est ravivée dans la Manche : Où les pêcheurs britanniques et français sont-ils autorisés à faire leur travail ? Paris se plaint que Londres délivre trop peu de licences – et impose maintenant ses premières sanctions.

Le différend entre la France et le Royaume-Uni sur les permis de pêche dans la Manche s’est aggravé. Un bateau de pêche britannique a été escorté au port par les garde-côtes français faute de permis, et le tribunal se saisit maintenant de l’affaire, a déclaré la ministre française de la Maritime, Annick Girardin, sur Twitter.

Les amendes et la confiscation de la pêche seront dans la salle. Ce n’est que mercredi soir que le gouvernement français a annoncé que les navires de pêche britanniques ne seraient plus autorisés à accoster dans certains ports français à partir du 2 novembre. De plus, la France contrôlera à l’avenir systématiquement la sécurité des navires britanniques. Les camions circulant de la France vers la Grande-Bretagne ou en sens inverse devraient également être examinés de plus près.

Le Royaume-Uni a critiqué l’annonce. Le secrétaire du Brexit, David Frost, s’est dit déçu. De telles mesures ne seront très probablement pas conformes au droit international et à l’accord sur le Brexit. Depuis que la Grande-Bretagne a quitté l’UE, Londres et Paris sont en désaccord sur les permis de pêche des navires français, en particulier autour des îles anglo-normandes de Jersey et de Guernesey. Dans l’accord du Brexit, il a été convenu que les pêcheurs européens devaient obtenir des permis de pêche pour les zones situées entre six et douze milles marins au large des côtes anglaises. Pour obtenir un permis, un pêcheur doit prouver qu’il a été actif dans ces eaux.