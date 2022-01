En ligne : crise ukrainienne 2022 – Aktuálně.cz

11:09

Comment est née la crise aux frontières de la Russie et de l’Ukraine ?

À la fin de l’année dernière, le Kremlin a déplacé environ 100 000 soldats à la frontière ukrainienne, y compris du matériel militaire lourd. Moscou a ensuite publié des propositions pour deux documents avec des garanties de sécurité, exigés des États-Unis et de l’OTAN, en décembre. Cela inclut, entre autres, l’engagement de l’Alliance de ne pas s’étendre en Ukraine et de s’abstenir d’activités militaires en Ukraine, en Europe orientale, dans le Caucase et en Asie centrale. Washington et l’OTAN l’ont rejeté.

L’alliance s’est développée vers l’est en plusieurs vagues depuis 1997, les Tchèques se joignant en 1999 avec la Pologne et la Hongrie, la Roumanie, la Bulgarie, la Slovaquie et d’autres pays cinq ans plus tard.

Moscou exige également le départ des troupes de l’OTAN de Roumanie et de Bulgarie avant la rencontre d’aujourd’hui entre le ministre des Affaires étrangères Sergueï Lavrov et son homologue américain Anthony Blinken à Genève. Les deux pays sont membres de l’alliance depuis 2004.

« Cela implique le retrait des troupes étrangères, des équipements et des armements et d’autres mesures pour rendre la configuration de 1997 aux pays non membres de l’OTAN. La Bulgarie et la Roumanie sont toutes deux concernées », a déclaré M. Lavrov.