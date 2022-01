Le Tour de France n’est pas fait pour sanctifier les grands-parents | sport

Chaos après la chute des deux étapes samedi sur le Tour de France. ANNE-CHRISTINE POUJOULAT (Reuters)

Mathieu van der Poel portait même le violet et le jaune, les couleurs du maillot Mercier de son vénérable grand-père, Raymond Poulidor, et pensait, à la fin de Cuesta de los Lobos, tenir la promesse qu’il avait faite à Poupou d’être entièrement habillé. jaune, le maillot du leader du Tour de France grand-père ne s’habille jamais. Un touriste allemand a travaillé dur pour peindre avec amour du carton avec des salutations à ses grands-parents (Allez Opi-Omi !, sont venus grand-mère et grand-père, en gallo-allemand) et se sont rendus au fossé ardu de l’escalade bretonne, San Rivoal, pour qu’il ait l’air heureux à la télévision, et dans le feu de l’action, il a oublié le monde, excité. Il n’y avait que lui et sa joie exhibitionniste. deux de grands-parents du peloton, Alejandro Valverde et Chris Froome, sont retournés sur leur terrain bien-aimé pour profiter du moment. Valverde, sur la même route où il a remporté la première étape en 2008 et portait le maillot jaune sur le Carlos Sastre Tour, il y a bien longtemps ; Froome, qui n’a pas encore complètement récupéré d’un dur accident en juin 2019, revient après une absence de deux ans d’une course qu’il a remportée quatre fois, et sait qu’il n’en gagnera pas cinq.

Personne ne savait qu’il avait été décidé que le samedi 26 juin ne serait en aucun cas le jour grands-parents, en tout cas, fête des pères, encore, et seul Julian Alaphilippe, le plus jeune du peloton et père d’un garçon d’une semaine nommé Nino, a célébré et franchi la ligne d’arrivée de Wolf en premier, sa poitrine arc-en-ciel gonflée de fierté, suçant le gros orteil de son pied gauche comme s’il s’agissait d’une tétine . D’autres pleurent.

Les cris de Van der Poel, à bout de souffle à la vitesse incroyable qui a laissé la moitié de Deceuninck – Devenys, Asgren, Ballerini – ont jeté Alaphilippe comme un ressort, qui est parti à 2,3 kilomètres de la ligne d’arrivée, et au revoir. D’autres cyclistes à moteur thermique, des sprinteurs à la dynamite, Colbrelli, Van Aert, sont aussi désespérés. Ils n’ont duré qu’une certaine distance, à huit secondes, les meilleurs du Tour, Siam Slovénie, Roglic, qui a obtenu un bonus de quatre secondes, troisième, et Pogacar, qui l’a marqué, ainsi que Thomas, Mas, Rigo, Nairo. ..

La jeune fille allemande a pleuré, ce qui a fait pleurer plus de la moitié du peloton, car avec son affiche pour ses grands-parents, frappant un beau tronçon de route, un cycliste allemand exceptionnel, Tony Martin, s’est écrasé à une vitesse de 33,8 kilomètres à l’heure, assommant la foule, il est tombé et avec lui la moitié du peloton est tombé, et le Tour a été une apocalypse de cris et de douleur. Un autre Allemand, Sutherlin, est resté allongé dans un fossé. Un Catalan, Marc Soler, s’est écrasé les deux bras : deux têtes radio (les deux coudes) et le cubitus gauche (poignet) ont été cassés, et, malgré cela, et en pratique de courage, il a insisté pour terminer l’étape. Ce dernier est arrivé, un peu plus de 24 minutes après Alaphilippe, qui était fou de joie de recevoir un lion en peluche portant un maillot jaune, amour pour son Nino, et avec un camion balai monté sur sa roue arrière. Il y a un mois et demi, il a démissionné du Giro en raison d’un accident où rien n’a été endommagé, et malgré cela, il est rapidement monté dans la voiture de l’équipe. Il ne prendra pas le départ de la deuxième étape du Tour, mais il arrivera peut-être à temps pour la Vuelta (14 août). Valverde et Froome s’en sont sortis indemnes, et Superman, toujours en souffrance dans les premiers jours des grands jours, et cherchant juste à atteindre la ligne d’arrivée intacte, a eu du mal, mais s’est rétabli.

Le pire est encore à venir pour eux.

La deuxième chute, consécutive à la glissade d’un coureur en tête du peloton et aussi apocalyptique que la première, a été atrocement douloureuse. Il était à sept kilomètres de l’arrivée. Les cyclistes, roulant à une vitesse de 60 à l’heure, se battaient en blocs colorés avec des couteaux pour la meilleure position entrant dans le village de Landerneau bien positionné, et la route qui s’ouvrait à gauche était étroite et escarpée, et l’asphalte était tatoué, étiré , en dessinant à la peinture jaune un loup hurlant avec la pleine lune sur le dos, et derrière la foule grouillante, ici enfermée derrière des clôtures et contrôlée par la police, et parmi la fumée des grillades qui emplit l’air d’une odeur de saucisse grillée, le on pouvait voir la silhouette noire d’un loup hurlant découpée sur une planche de bois, et une lune blanche. Mais leurs hurlements ne pouvaient égaler les cyclistes qui tombaient et écrasaient leurs vêtements et leur peau, et quelques os, et leur moral.

Froome déchu était un martyr, assis enraciné dans l’asphalte sur un flanc cousu de clous, et son visage était celui de la souffrance et de la destruction. Aucun des grands ne se rabat sur des victoires incessantes, et Froome l’a appris à ses dépens. Valverde est également tombé, qui n’a rien fait, mais a compris le message, a pris peur et a oublié de se battre à 41 ans pour une victoire qui ferait encore grandir son aura de Dorian Gray. Superman a été coupé, a perdu 1m 49s, et a fait de son partenaire Enric Mas un prophète, qui la veille avait loué la bonne habitude de Movistar d’aller avec deux leaders, car on peut toujours tomber.

