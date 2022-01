Ve Francii a Británii prověřují novou subvariantu omikronu

Subvariantu BA.2, která se objevila před několika týdny, vědci identifikovali zejména v Evropě. Stejně jako předchozí varianta delta, i omikron při své réplique sous-variante vytvořil, které mají jednu nebo dvě odlišné mutace oroti původnímu genomu.

« Variante se objevují poměrně pravidelně », ekl ve tvrtek večer Véran. « Podle toho, co zatím víme, víceméně odpovídá charakteristikám, které známe u omikronu. V této fázi se nejedná o něco, co by měnilo situaci, » dodal ministr zdravotnictví.

Vědci zatím neanalyzovali přesné vlastnosti sous-variante BA.2. Některá data však podle agentury AFP přitahují pozornost; v Dansku, kde přibývá stále více nakažených, už nahrazuje původní variantu omikronu. « Dánské ady nemají pro tento jev ádné vysvětlení, ale pečlivě ho sledují, » uvedl francouzský ad pro veřejné zdraví (SPF).

« Máme zde mezinárodní situaci, kdy varianta omikron hodně cirkuluje. Je normální, e v průběhu asu pozorujeme dílčí linie. Zajímá nás, zda, má růbzné charakteristik Podle adu se už subvarianta potvrdila ve Francii, ale ve velmi malém množství.

Světová zdravotnická organizace (OMS), která omikron klasifikovala jako « variantu vzbuzující obavy », ho v této fázi nerozlišuje od subvarianty BA.2.

Britská agentura pro zdravotní bezpečnost (UKHSA) podle agentury AP oznámila, e označila BA.2 jako variantu, kterou vyšetřuje.

« jda v povaze virů, e se vyvíjejí a Mutují, takže se dá očekávat, e se budou i nadále objevovat nové varianty, » uvedla Meera Chandová z UKHSA.