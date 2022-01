L’Ukraine essaie juste de rester en conflit avec la Russie, dit Blinken

©Twitter

« La Russie essaie de présenter l’Ukraine comme une menace pour sa sécurité », a déclaré Blinken. « Lequel de ces deux pays assiège l’autre ? Lequel de ces pays essaie de s’emparer du territoire de l’autre par la force ? Quelle armée est plusieurs fois plus importante ? Qui a des armes nucléaires ? L’Ukraine n’est pas l’agresseur, elle essaie juste de survivre, » il a dit.

« La Russie essaie également d’identifier l’OTAN comme une menace et dit que l’OTAN est entourée par la Russie », a-t-il déclaré. « En réalité, cependant, l’OTAN ne représente que 6% des frontières de la Russie, et l’armée russe encercle désormais complètement l’Ukraine », a-t-il ajouté.

Blinken souligne également que Moscou ne respecte pas la convention. Il a rappelé qu’en vertu du soi-disant mémorandum de Budapest de 1994, l’Ukraine avait promis de renoncer aux armes nucléaires en échange de garanties d’intégrité territoriale par l’Occident et la Russie. « Interrogez les habitants de la Crimée et de l’est de l’Ukraine sur l’intégrité territoriale », a-t-il dit. La Russie a annexé la péninsule autonome de Crimée en 2014 et Kiev fait face à une insurrection pro-russe dans le Donbass.

Mais les États-Unis et les puissances occidentales sont prêts à négocier avec la Russie, et si Moscou se sent menacé, l’OTAN est prête à débattre des objections de la Russie. « Mais nous ne renoncerons pas à nos principes », a-t-il souligné. Dans son discours, Blinken a également souligné que l’Alliance de l’Atlantique Nord est une organisation de défense exclusive. « La Russie a envahi la Géorgie et l’Ukraine, pas l’OTAN », a-t-il ajouté.

Blinken s’est entretenu dans l’après-midi avec la ministre allemande des Affaires étrangères Annalena Baerbock, avec le ministre français des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian et le vice-ministre britannique des Affaires étrangères James Cleverly. Les principaux sujets des négociations politiques sont l’Ukraine et la Russie.