Mercedes met en garde contre l’égalité en F1 pour 2022

« Je pense qu’à l’avenir, cinq ou six équipes s’affronteront pour la victoire, comme le souligne le Superbowl, où la même équipe ne gagne pas toujours ». Toto Wolf, le patron de Mercedes, a ravi les fans de Formule 1.

Parce que si c’est le cas, les nouvelles règles du concours fonctionneront parfaitement. Adieu le domaine d’une ou deux équipes toute l’année sur la grille.

Wolff donne même l’heure : « Aucune équipe n’aura jamais une seconde d’avance. » Tout a aussi à voir avec la limite budgétaire, qui égalera les dépenses de toutes les équipes : 140 millions d’euros.

« Je pense que la limite budgétaire va aligner beaucoup de choses. Si quelqu’un trouvait une ouverture et s’enfuyait, tout le monde le copierait. Il y aura peut-être encore une différence la première année, mais après ce sera égal. »

Et il semble que Wolff célèbre cette égalité : « Mais c’est vrai que tout s’est transformé en une course aux armements entre Red Bull, Ferrari et nous. Maintenant, les choses seront plus équilibrées et bonnes pour le sport. »

La pré-saison de Formule 1 est déjà en cours et l’équipe travaille à 100% sur la nouvelle monoplace. Le pilote, quant à lui, se concentre sur le travail sur le simulateur. Fernando Alonso Il avait prévenu que le simulateur ne suffirait pas à s’adapter à la nouvelle voiture.

Nous avons besoin de quelques courses pour nous adapter complètement. Les pilotes alpins se sont révélés. En fait, l’équipe de France est celle qui peut se battre pour la victoire, a déclaré Toto Wolff.