Lors de la réunion du Conseil, les ministres de l’environnement et de l’énergie de l’UE ont demandé aux ONG européennes, [1]. La politique du package Fit for 55 doit prendre en compte les ménages vulnérables et impliquer le grand public dans la transformation énergétique. Cela peut être réalisé à l’aide d’investissements massifs dans les économies d’énergie et les ressources renouvelables, qui réduisent la consommation de combustibles fossiles coûteux.

Dans le même temps, des organisations françaises, tchèques, espagnoles et slovènes appellent les gouvernements des trois présidences à travailler dans l’intérêt de tous les Européens, pas dans leurs propres industries, et à ne pas se laisser séduire par des fausses femmes au naturel. de nouvelles ressources gazières ou nucléaires. S’appuyer sur le gaz naturel à faible coût pour remplacer le charbon primaire ou les futures unités nucléaires signifie pousser et retarder la crise climatique jusqu’à ce qu’il soit trop tard. En conséquence, l’organisation met en garde les présidences française et tchèque et locales contre le niveau de jeu de la législation européenne sur le climat à un moment crucial où il est nécessaire de trouver un accord sur le paquet Fit for 55 et de le concrétiser.

Ondej Paek, expert en énergie chez Hnut DUHA, a déclaré : Le gouvernement présidentiel tchèque a été le seul à avoir joué un rôle historique dans l’approbation de la législation européenne sur le climat et en même temps à aider les ménages tchèques durement touchés par la hausse des prix des combustibles fossiles. Pour atteindre cet objectif, il est nécessaire de trouver un accord sur les conditions financières et les différends entre la société de l’énergie et celle des énergies renouvelables afin que les avantages du paquet Fit for 55 puissent profiter à tous les Européens, en particulier à ceux qui ne peuvent pas se le permettre en ce moment.

Olivier Gurin du Réseau Action Climat France, a déclaré : L’expérience de la France en matière de construction de centrales nucléaires coûteuses et retardées à plusieurs reprises prouve une chose : l’énergie nucléaire ne peut pas être une crise climatique, même en transition. Ni les gouvernements français ni tchèques ne devraient abuser de la présidence pour pousser l’agenda nucléaire contre tous les Européens dans la transition rapide vers une énergie zéro émission.

Contact:

Ondej Paek, expert en énergie Hnut DUHA, ondrej.pasek@hnutiduha.cz, 608 381 602

Olivier Gurin, Réseau Action Climat Français, olivier.guerin@reseauactionclimat.org, +33 6 77 49 16 51

Remarques:

[1] Le trio Prohlen de la prochaine présidence doit protéger le climat et éviter de tomber. La corruption a été soutenue par une organisation non gouvernementale de Slovénie, l’ancien président. Téléchargement disponible sur https://www.hnutiduha.cz/sites/default/files/publikace/2022/01/prohlaseni_nevladnich_organizaci_-_predsednicke_trio_a_fit_55.pdf