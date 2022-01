Pokémon Legends : Arceus, la vente aux enchères caritative avec le tirage LRNZ a commencé sur ebay !

Comme nous l’avions annoncé dans nos précédentes news, Légende Pokémon : Arceus, un nouveau jeu Pokémon qui nous ramène dans le passé Sinnoh (ou plutôt, Hisui), arrive ensuite 28 janvier exclusif dans Commutateur Nintendo.

Pour célébrer cette occasion, célèbre dessinateur et illustrateur italien Lorenzo Ceccotti, connu sous le nom de LRNZ, a réalisé une oeuvre exclusive dédié à cette nouvelle aventure Pokemon et maintenant nous pouvons trouvé aux enchères sur ebay: assez Cliquez ici pour le voir! En combinant les efforts de l’artiste italien et de la communauté, tout le monde le produit de l’opération sera reversé à Make-A-Wish Italia Onlus, qui est une organisation à but non lucratif qui travaille à faire des rêves et des souhaits des enfants âgés de 3 à 17 ans qui souffrent malheureusement de maladies graves une réalité. Pour pouvoir faire un don Il reste du temps jusqu’au 29 janvier.

Enfin, celui qui remportera cette œuvre remportera non seulement cette œuvre d’art, mais également une copie signée de la créatrice Cydonia !

Jeu Légende Pokémon : Arceus honore les mécanismes de jeu qui caractérisent le jeu Pokemon, tout en introduisant de nouveaux éléments de RPG et d’action.

Dans le passé, vous deviez attraper et étudier des Pokémon sauvages afin de créer et de compléter le premier Pokédex de la région de Sinnoh.

La nouvelle est accompagnée d’une nouvelle bande-annonce consacrée au jeu vidéo. Cette vidéo montre les nouvelles séquences de jeu, les zones supplémentaires et les premières évolutions de pokémon (Dartrix, Quilava, Dewott). La bande-annonce certains montrent la dernière nouvelle conception d’évolution à laquelle ils ont accès, qui n’a pas été annoncé officiellement. À travers le site officiel, il est possible de voir l’œuvre d’art de la future évolution, qui est actuellement obscurcie.

