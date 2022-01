Le film costaricien « Clara Sola » remporte le prix suédois Guldbagge

(CRHoy.com) Le film national de Clara Sola remporte le prix cinq statues aux Guldbagge Awards, la plus haute distinction décernée par le Swedish Film Institute.

Des prix ont été décernés dans les catégories Meilleur film, Meilleur scénario, Meilleure réalisation, Meilleure photographie et Meilleur son.

Il s’agit du premier long métrage d’un cinéaste costaricain Nathalie Alvarez et sa première a eu lieu à la prestigieuse Quinzaine des Réalisateurs au Festival de Cannes en France.

Pour ce concours, le film arrive en tête de liste avec neuf nominations dont il a réussi à en prendre cinq.

La cérémonie numéro 57 de ce prix – vous assumez l’Oscar suédois – a eu lieu hier lundi 24 janvier au Circus Arena de Stockholm, en Suède.

Ca parle de quoi? Mettant en vedette l’actrice Wendy Chinchilla, ce film explore la vie de Clara, une femme de 40 ans renfermée qui vit un éveil sexuel alors qu’elle se lance dans un voyage pour se libérer des conventions religieuses et sociales répressives qui ont dominé sa vie. Le synopsis se lit comme suit : « Dans une ville reculée du Costa Rica, Clara, une femme introvertie de 40 ans, vit un éveil sexuel et mystique qui marquera le début d’un voyage qui la libérera des conventions sociales et religieuses qui l’ont l’a donc supprimée. toute sa vie. »

Ce film a été tourné complètement au Costa Rica, dans les villes de Vara Blanca de Heredia et Poasito de Alajuela entre février et mars 2020.

En fait, si vous souhaitez toujours profiter de ce film primé, il y a de bonnes nouvelles. toujours sur le panneau d’affichage du cinéma Magaly. Vous pouvez acheter des billets à page Web (Faire Cliquez ici).