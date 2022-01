Krejčíková hledala na Keysovou recept marně, ve dvouhře si semifinále nezahraje

Tenistka Barbora Krejčíková skončila na Australian Open ve tvrtfinále. tvrtá nasazená úvodního grandslamu sezony v Melbourne měla od konce první sady forání s Madison Keysovou zdravotní problémy as Američankou prohrála 3:6 a 2:6.

« Dostat se do tvrtfinále dalšího grandslamu je perfektní výsledek, » uvedla Krejčíková po forání. Po loňském senzačním triumfu na antukovém Roland Garros došla na grandlamu mezi osmičku nejlepších a pris le long de l’US Open.

« Z prohry v zápase jsem hodně zklamana, ale je to velmi dobrý začátek roku. Těším se na další týdny a věřím, e to bude ještě lepší, » řekla finalistka nedávného Sydney WTA.

Keysovou contre demi-finale est la favorite d’Ashleigh Bartyová. Světová jednička porazila další Američanku Jessicu Pegulaovou hladce 6:2, 6:0 av Melbourne se mezi poslední tyři dostala podruhé v kariéře. O titul na Australian Open si ale ampionka Roland Garros 2019 a loňského Wimbledonu ještě nikdy nezahrála.

Vítězka Roland Garros Krejčíková hrála Australian Open potřetí v kariéře a postupem do tvrtfinále si vylepšila své maximum. Předtím dvakrát vypadla ve druhém kole.

Prvním demi-finalisteou dvouhry mužů se stal Rafael Nadala. Španěl porazil Kanaďana Denise Shapovalova 6:3, 6:4, 4:6, 3:6 a 6:3 za tyři hodiny a osm minut av Melbourne si posedmé zahraje semifinále. Stále tak drží naději, record de e odjede 21. grandlamovým titulaire.

Nadalovým dalším soupeřem bude Matteo Berrettini. Sedmý nasazený stejně jako paněl ztratil dvousetové vedení, ale nakonec Gäela Monfilse z Francie porazil 6:4, 6:4, 3:6, 3:6 a 6:2 za tři hodiny a 49 minut. Je prvním Italem v semifinále dvouhry mužů v Melbourne.

Své trapení prozradit nechtěla

Zpočátku prvního setu působila Krejčíková lehce nervózně, ale ve druhé hře odvrátila brejkbol a začala od základní čáry Američanku přehrávat. Ve druhé hře nevyužila dva brejkboly av páté další tyři. Vzápětí přišla o podání (2:4) a za stavu 2:5 se nechala ošetřovat a změřit si rejeter.

« Něco mě trápilo a necítila jsem se dobře Bylo to vedro v kombinaci s nějakými fyzickými problémy, ale nechci o tom moc mluvit, protože nechci brát Madison vítězství, » řekla iDNES.cz.

Od té doby se hůře pohybovala, snažila se míče rychle ukončovat, aby se nehrály dlouhé výměny. Ve druhé sadě rychle prohrávala 0:3, sice snížila na 2:3, ale pak už nestačila.

Jako à l’US Open

Problémy Krejčíkové připomínaly její zápas z loňského US Open. V osmifinále v New Yorku porazila panělku Garbiňe Muguruzaovou, ale několikrát se nechala ošetřit, ztěžka dýchala, měla závrať a do šatny po postupu odešla z kurtu v doprovoterape afy.

Na Floridě ijící a trénující Keysovou počasí nijak netrápilo. « Trénuju v létě v Orlandu a to je v té době asi nejrozpálenější místo na zemi. Jsem na vedro celkem zvyklá, protože se v tom celou dobu připravuju, což je pro mě. ro a byla někde, kde je příjemněji, » ekla Ameri, » ekla Ameri jež v Melbourne zažívá restart po nevydařeném loňském roce.

Open d’Australie avec Hana Mandlíková (1980 à 1987). Legendární Martina Navrátilová uspěla třikrát, ale už jako Američanka.

Ve smíšené tyřhře postoupila Lucie Hradecká v páru s Ekvádorcem Gonzalem Escobarem do semifinále a může si zopakovat finálovou ast v mixu z roku 2013.

Tournoi Tenisový grandslamový Open d’Australie contre Melbourne (tvrdý povrch, dotace 75 milionů australských dollarů):

eny :

Dvouhra – tvrtfinále : Keysova (États-Unis) – Krejčíková (4-ČR) 6:3, 6:2, Bartyová (1-Austr.) – Pegulaová (21-USA) 6:2, 6:0.

Muži :

Dvouhra – tvrtfinále : Nadal (6-Sp.) – Shapovalov (14-Can.) 6:3, 6:4, 4:6, 3:6, 6:3, Berrettini (7-It.) – Monfils (17-Fr.) 6:4, 6:4, 3:6, 3:6, 6:2.

Smíšená tyřhra – tvrtfinále: Hradecka, Escobar (ČR/Ekv.) – Ninomijaová, Kúreší (Jap./Pák.) 7:5, 7:5.

Junioři :

Dvouhra – 2. kolo : Nicod (ČR) – Dietrich (Švýc.) 6:1, 6:3.

tyřhra – 2. kolo : Michelsen, Vallejo (États-Unis/Par.) – Barto, Menšík (7-ČR) 6:3, 3:6, 10:6, Kuzuhara, Wong (2-USA/Hong.) – Donald, Nicod (ČR) 6:3, 6:4, Demin, Boika (Rus./USA) – petr, Artnak (8-ČR/Slovin.) 6:3, 6:4.

Junior:

Dvouhra – 2. kolo : Gluškovova (Bulh.) – mejkalová (ČR) 6:3, 6:2.

tyřhra – 2. kolo : Crossová, Mboková (Kan.) – Havlíčková, alková (ČR) 7:6 (8:6), 4:6, 10:4.