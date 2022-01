où se dérouleront les nouveaux jeux de la série Ubisoft ?

Bien qu’Assassin’s Creed Valhalla continue de recevoir un soutien constant d’Ubisoft tant en termes de correctifs que d’extensions de contenu – dont certains sont gratuits – de nombreux utilisateurs se demandent depuis plusieurs mois quel sera le cadre du prochain chapitre. séries.

La spéculation à cet égard a toujours fait partie du charme intemporel de la saga Assassins, grâce également aux contributions des nombreux utilisateurs fidèles et lanceurs d’alerte qui s’adonnent à essayer de deviner ou de prédire où et quand un nouveau chapitre de la série se déroulera. . . Dans le cas précis de ce qui sera le successeur d’Assassin’s Creed Valhalla, les premières informations proviendront d’un utilisateur nommé j0nathan, qui dans une vidéo a publié des détails présumés sur les travaux en cours aux studios Ubisoft Montréal et Ubisoft Québec pour le prochain chapitre d’Assassin’s Creed, qui la fenêtre de lancement actuelle sera fixée à 2022 – une période qui s’inscrit dans la nouvelle stratégie commerciale de la société française, qui entend désormais publier un nouveau chapitre tous les deux ans et non plus tous les ans.

Malgré les attentes de nombreux fans concernant le cadre du nouveau chapitre tombant sur le Japon féodal, dans la Chine médiévale, dans la période de la Rome antique ou même dans une période historique qui pourrait inclure la grande guerre de 900, les fuites prétendent que le prochain Assassin’s Creed est situé en France, et plus précisément en Lorraine au nord-est du pays, pendant la fameuse guerre de Cent Ans, la période de l’histoire officielle entre 1337 et 1453 a été marquée par une longue phase de guerre ouverte entre l’empire français et la couronne anglaise et qui, conformément à la tradition des séries, aurait vu la présence de nombreux personnages d’importance historique, tels comme l’héroïne française Jeanne d’Arc, qui a peut-être été en contact avec l’artefact ISU, également connu sous le nom d’épée d’Eden.

Ensuite, il existe plusieurs théories basées sur l’analyse Sanctuaire des Assassins de Monteriggioni, une structure que nous découvrons au cours des aventures d’Ezio Auditore dans Assassin’s Creed 2 dans laquelle se trouvent sept statues différentes des nombreux membres de la secte des Assassins considérés comme le plus grand représentant de la secte jamais. Malgré le charme et le potentiel narratif de ces personnages, à ce stade, seuls trois de ces sept ont été approfondis dans certains des principaux chapitres de la série et des extensions associées : Altair, Aya et Darius. En conséquence, beaucoup soutiennent que Ubisoft pourrait décider de consacrer l’un des prochains chapitres de la série à l’un des quatre grands Assassins restants sans autre étude., une opération qui a effectivement du sens et peut aider la série à revenir sur le chemin narratif qu’elle a en partie abandonné avec les derniers chapitres sortis.