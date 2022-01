Il apporte la semaine du football: Coupe d’Europe et Bundesliga – actualités sportives sur le hockey sur glace, les sports d’hiver et plus

Dans la nouvelle semaine du football, l’accent sera mis sur la Coupe d’Europe, suivie de la 15e journée de match de Bundesliga ce week-end.

Dans le football, le pic final a commencé avant Noël : dans la compétition de Coupe d’Europe masculine, d’autres décisions ont été prises cette semaine sur la progression et l’élimination, y compris pour les clubs allemands. Le week-end, la ligue se poursuivra.

Ligue des champions hommes : Le match à domicile du FC Bayern contre le FC Barcelone mercredi vise à terminer parfaitement la phase de groupes avec une sixième victoire. Il est presque plus important pour l’équipe de Munich de savoir quelle équipe est dans le pot en tant qu’adversaires possibles lors des huitièmes de finale.

Le FC Bayern Munich est vainqueur de son groupe – Dortmund éliminé

Le combattre sera Borussia Dortmund n’a assisté à aucun autre tirage au sort d’une grande classe. Après la troisième place déjà établie, qui a au moins le droit de participer à la Ligue Europa, le dernier match de groupe du BVB contre l’équipe du bas Besiktas Istanbul mardi n’a aucun sens sur le plan sportif.

Pour le RB Leipzig, après s’être séparé de l’entraîneur Jesse Marsch, il s’agit d’hiverner en Coupe d’Europe. Pour cela, le club doit récolter au moins autant de points contre Manchester City que Bruges en même temps au Paris Saint-Germain.

Après une défaite embarrassante 3-0 à Mayence, le VfL Wolfsburg affrontera le Lille OSC mercredi. Les loups peuvent encore atteindre les huitièmes de finale. Une victoire et Wolfsburg progresse, peut-être même en tant que vainqueur de groupe – alors un duel avec Manchester City, Liverpool ou le Real Madrid serait possible. Si vous faites match nul ou perdez, l’aventure européenne se terminera prématurément.

C’est ce à quoi la foule peut s’attendre pendant la semaine du football

Lire aussi

Ligue des champions mardi Le Bayern Munich et Wolfsburg défiés à l’extérieur

Ligue Europa/Ligue de conférence: 1. Le FC Union Berlin a une vraie finale en Conference League. Les victoires contre Slavia Prague et Iron sont en huitièmes de finale. Si cela ne fonctionne pas, l’aventure européenne est terminée. Pour Francfort, l’apparition à Istanbul consiste à remporter le groupe en Ligue Europa. Un tirage au sort à Fenerbahce Istanbul vous permettra de vous qualifier pour les huitièmes de finale. Le Bayer Leverkusen y était déjà parvenu avant le duel avec Ferencvaros Budapest.

Bundesliga: 1. Le FC Köln et le FC Augsburg, relégués, ouvriront la 15e journée vendredi soir. Le duel entre le Hertha BSC et l’Arminia Bielefeld porte également sur les points contre la relégation. Le favori du FC Bayern s’attend à ce que la solide équipe de Mayence, le Borussia Dortmund, après avoir perdu le dernier match contre Munich, jouera contre le VfL Bochum, qui a bien commencé la saison.

Ligue des champions, femmes: Le FC Bayern a la meilleure position de départ avant l’avant-dernier match de groupe Munich deuxième du Groupe D derrière le recordman de l’Olympique Lyonnais. Les champions d’Allemagne s’affronteront en Suède au BK Häcken jeudi (6h45). Avant le match de mercredi (18h45) au Servette FC Chênois / Suisse, le VfL Wolfsburg est troisième de son groupe derrière le FC Chelsea et la Juventus Turin et doit s’imposer à l’unanimité. Les nouveaux venus du TSG 1899 Hoffenheim ont peu de chances d’avancer avant un duel avec le champion danois HB Köge (jeudi, 18h45 / tous DAZN et Youtube). Pour cela, l’équipe de l’entraîneur Gabor Gallai doit remporter le dernier match contre Arsenal sur le score de 5-0, car en cas de match nul, c’est la meilleure différence de buts des rencontres directes qui compte. Et le TSG a perdu au match aller 4-0. Les deux meilleures équipes de chaque groupe accèdent aux quarts de finale.

football étranger: Le Real Madrid, champion de tête, est en tête du championnat espagnol et pourrait continuer à poursuivre ses poursuivants avec une victoire dimanche soir dans le derby de la ville contre l’Atlético, champion en titre. Le Paris Saint-Germain est encore plus clair devant en France malgré deux matchs nuls consécutifs et accueille l’AS Monaco dimanche soir avec l’entraîneur Niko Kovac, le joueur national Kevin Volland et le gardien Alexander Nübel.

Terrain de sport à Rostock / spectateurs: Le tribunal des sports de la DFB entendra mardi un appel du club de deuxième division FC Hansa Rostock contre le paiement d’une amende de 97 300 euros. Le club y a été condamné le 24 novembre pour comportement antisportif de ses supporters dans six cas. Ces fautes ont été enregistrées lors de matches contre le FC Schalke 04 (25 septembre), Holstein Kiel (2 octobre) et contre le SV Sandhausen (17 octobre).