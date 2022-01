Renault donne le successeur à Kadjar Austral

Renault a marqué le nom de Kadjar. Le successeur du SUV compact s’appelle Sud et sera présentée en 2022. Comme son prédécesseur, la voiture partage la technologie avec sa société sœur Nissan Qashqai, dont la nouvelle génération est basée sur une plate-forme nouvellement développée. CMF-CD3 basé sur, à partir de l’année précédente (notre rapport d’essai).

Gamme d’entraînement électrique

La France n’a pas donné de date précise pour la première mondiale d’Austral. Pour cela, certaines informations ont déjà été divulguées. Il y aura donc un SUV compact avec un moteur essence hybride doux de 1,3 litre (12 volts) de Qashqai. Au Japon, ce moteur produit 140 ou 158 ch. Une variante plus puissante est également disponible avec la transmission intégrale. De plus, un tout nouveau hybride doux TCe de 1,2 litre 48 volts de Renault sera disponible. Le nouveau moteur haut de gamme devrait fournir jusqu’à 200 ch. Le diesel n’existera plus.

×



L’arrière de l’Austral qui était encore camouflé avait l’air bien gras.

Programme d’examen final

La nouvelle Austral termine actuellement sa dernière phase de test. Des essais routiers ont été effectués en France, en Espagne, en Allemagne et en Roumanie – 1,4 million de kilomètres sur circuits fermés, 600 000 kilomètres en conditions réelles sur la voie publique. Selon Renault, environ 900 chauffeurs seront déployés.

optique

Étant donné que le prototype est encore fortement infiltré, il n’y a pas grand-chose à dire sur la conception finale. Ce qui est certain en revanche, c’est que l’Austral d’environ 4,50 mètres de long reprend certaines des caractéristiques de la nouvelle Elektro-Mégane. Il s’agit notamment des phares plats et du nouveau logo Renault. Contrairement au pur Stromer, ce nouveau SUV compact disposera d’une calandre classique. Les feux arrière, également plats, peuvent être reliés entre eux par des bandes lumineuses. Le pli arrière dans la ligne inférieure de la fenêtre est visible sur le côté.

Vous pouvez trouver plus d’informations sur Renault dans notre chaîne de marque