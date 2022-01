nouvelles restrictions anti-infectieuses. Mais en Allemagne, le verrouillage sans vax a fonctionné

Le super pass vert est aussi arrivé en France. Le pic d’infections enregistré dans le pays transalpin, où pour la première fois le soir de Noël on dénombrait plus de 100 000 nouveaux cas par jour, a en effet convaincu le gouvernement parisien d’imposer de nouvelles mesures restrictives. Ceci, a expliqué Il Fatto Quotidiano, devrait être entrera en vigueur le 15 janvier, après ok du DPR a également été obtenu.

Bref, et à la manière de ce qui se passe déjà en Italie, des règles supplémentaires prévoient les tickets de vaccination (appelés 2G) sont valables pour les restaurants, cinémas, gymnases et toutes activités d’intérieur. De plus, depuis hier, il est possible de commander une troisième dose pour toute personne ayant pris la seconde pendant trois mois seulement. A partir du 3 janvier, à la place il sera permis de consommer uniquement à table, lorsque les grands événements auront une capacité limitée pour 2 000 personnes en intérieur et 5 000 en extérieur. Par conséquent, le travail intelligent est obligatoire pour tout le monde pendant au moins trois jours par semaine. Enfin, en France aussi, nous discutons de la faisabilité de réduire le temps de quarantaine, pour éviter la paralysie de l’État.

Une bonne nouvelle en provenance d’Allemagne, où le confinement pour les non vaccinés semble vraiment fonctionner. Le pays connaît en fait un véritable effondrement à cause des infections qui durent depuis des jours.