Herrmann doit avoir son propre lit pour aider : « Se sentir bien »

biathlon

Ruhpolding (Afp) – Le voyage dans son pays d’adoption est arrivé à point nommé pour Denise Herrmann. « Deux jours dans votre propre lit aident certainement », a déclaré le biathlète après le début de l’année.

Lors de la Coupe du monde à l’Oberhof, les anciens champions du monde n’ont terminé que 41e après huit erreurs de tir à la poursuite d’Oberhof. Un point bas pour le joueur de 33 ans, qui veut vraiment concourir en pleine forme aux Jeux olympiques d’hiver de Pékin dans moins de quatre semaines et, si possible, veut aussi remporter une médaille. Lors du deuxième match à domicile à Ruhpolding, Herrmann espère une amélioration mercredi.

Herrmann attend avec impatience Ruhpolding et Antholz

« Je sais que je peux faire mieux, et maintenant il y a encore deux arrêts, j’ai vraiment hâte », a déclaré le natif de Saxon avec vue sur Ruhpolding et Antholz et a ajouté: « Je dois essayer le bouton de réinitialisation maintenant pour appuyez et laissez-le s’enfoncer, cochez et voyez vers l’avant. »

Herrmann avait déjà pu faire un pas en avant au départ du sprint (2h30 / ZDF et Eurosport) après avoir terminé seulement 26 sur 7,5 kilomètres en Thuringe la semaine précédente et perdu 15 autres places dans la course de chasse ratée.

« Vous portez ce mauvais sentiment avec vous, puis c’est une marche difficile sur la piste », a déclaré l’ancien skieur de fond à propos des nombreuses erreurs sur le pas de tir. Après un passage tardif aux chasseurs de ski, Herrmann était presque parfait dans le maniement des armes à feu. Il a remporté sept courses de coupe du monde, est devenu champion du monde de poursuite en Suède en 2019 et a finalement lorgné les Jeux olympiques

Médailles actives. Ça y est 2014 avec le cross allemand

Une saison réussie à Sotchi. Le chemin du retour au podium semble désormais très long.

L’entraîneur national de Kirchner reste détendu

Lors de la première course de la saison, Herrmann a réussi à monter sur le podium en tant que troisième individuel à stersund fin novembre. Après un si bon départ, ce n’était plus possible. Une infection l’avait contraint à quitter la Coupe du monde en France début décembre, et à l’Oberhof, malgré son meilleur état, les choses n’allaient pas plus loin. « La forme n’a pas été là où elle aurait dû être », a déclaré l’entraîneur national Mark Kirchner, restant détendu : « Je suis sûr qu’il sera fort aux Jeux olympiques. »

Herrmann ne s’est pas concentré sur les Jeux olympiques d’hiver depuis cette saison. Il avait vu Pékin fort l’hiver dernier et s’était entraîné à plusieurs reprises sur les hauteurs de Davos en Suisse pour se préparer aux conditions asiatiques. « Maintenant, je dois juste avoir de bonnes sensations à Ruhpolding en courant, mais aussi en tirant », a déclaré Herrmann, qui n’a aucun doute sur sa forme de base : « Je suis optimiste et sûr que je serai meilleur lors de la prochaine compétition. » Mais surtout dans une position couchée qui est en fait plus facile, il – comme la star norvégienne Johannes Thingnes Bö – a actuellement un gros problème.

Un environnement confortable peut l’y aider. « Vous pouvez puiser ici une énergie différente de celle que vous faites lorsque vous êtes tout le temps dans un hôtel, nous essayons d’en profiter », a déclaré Herrmann à propos de la perspective de passer quelques nuits seul. lit. Avec son fiancé Thomas Wick, ancien skieur de fond, elle a construit une maison à Ruhpolding et continue de voir le centre de sa vie en Bavière. Les heures d’entraînement à la Chiemgau Arena dans le passé devraient désormais également assurer la sécurité : « Dans le salon de Ruhpolding, vous connaissez peut-être un peu mieux les fenêtres – et j’espère que je pourrai lentement construire le flux vers Pékin. »

© dpa-infocom, dpa : 220111-99-663472 / 2