L’Europe perdue au combat dans le conflit en Ukraine – il ne doit pas en être ainsi

Sur le conflit entre la Russie et l’Ukraine, l’Europe est mise à l’écart et les États-Unis entrent sur le devant de la scène, écrit l’auteur

Et il a ajouté qu’il était troublant que les problèmes sous-jacents à la sécurité européenne ne soient abordés que de l’autre côté de l’Atlantique.

L’Union a été beaucoup moins active à l’extérieur que les années précédentes, même si elle a été déchirée par la crise de la dette, les migrations et le Brexit, a écrit Tocci.

Tocci : L’unité ne doit pas être absente d’un tel moment de crise, ses dirigeants doivent intervenir et participer à la résolution de la crise à ses frontières

Les négociations doivent se poursuivre au format ukrainien, russe, français et allemand et cooptées par les États-Unis, le Royaume-Uni et l’Italie, concluent les auteurs

Article original sur le site POLITICO.eu

En termes de puissance redoutable, les Européens ont longtemps joué dans l’ombre des Etats-Unis. Mais cela ne les a pas empêchés de jouer un rôle clé dans le jeu ukrainien par le passé.

L’accord de libre-échange approfondi et complet de l’UE avec l’Ukraine est l’essence d’une géostratégie européenne qui a peut-être plus troublé Moscou que la promesse que l’Ukraine (et la Géorgie) deviendront un jour membre de l’OTAN.

Paris et Berlin arbitrent l’accord de Minsk sur l’Ukraine, qu’il soit efficace ou non. Mais maintenant, l’Europe a été mise à l’écart tandis que la Russie et les États-Unis sont montés sur la scène principale.

Alors que les Européens peuvent se sentir rassurés sur le fait que la réorientation des États-Unis vers la Chine ne signifie pas l’abandon du continent, il y a quelque chose de profondément troublant dans le fait que les problèmes sous-jacents à la sécurité européenne ne soient traités que de l’autre côté de l’Atlantique.

Le président américain Joe Biden a sincèrement rassuré les Européens qu’en traitant avec le président russe Vladimir Poutine, le principe de fonctionnement est : « rien ne concerne vous sans vous ». Mais tout en consultant régulièrement Kiev, Berlin, Paris, Londres et Rome sur la crise, la consultation à elle seule ne suffit pas.

Où est cette Union ?

Donc la question est pourquoi? Au sein de la Guilde, la pandémie lui a donné un nouveau but. Pourtant, la communauté est beaucoup moins active à l’extérieur que les années précédentes, même déchirée par la crise de la dette, les migrations et le Brexit. Au-delà de la préférence de Poutine pour coopérer avec Washington, qu’est-ce qui explique la passivité de l’Europe en Ukraine et la sécurité européenne ?

Une partie de la réponse, bien sûr, réside dans la guerre pour l’influence de la politique étrangère et la faiblesse institutionnelle de Bruxelles. Le fait que l’UE soit en transition en termes de leadership n’aide pas non plus – le nouveau gouvernement allemand ne s’est pas calmé, les élections présidentielles en France approchent et la crédibilité retrouvée de l’Italie est minée par les querelles parlementaires à propos du président d’un autre pays.

Mais si cela peut être une excuse, ce n’est pas une traduction. Les syndicats ne devraient pas être absents d’un tel moment de crise. Le moment est venu pour ses dirigeants d’intervenir et d’apporter une contribution significative à la résolution de la crise à leurs frontières.

Faire revivre le format normand

Ils ont dû commencer par relancer – et élargir – le format de médiation qui traitait jusqu’alors du conflit en Ukraine : le format normand. Les précédents participants, des représentants de la France, de l’Allemagne, de la Russie et de l’Ukraine, devaient rejoindre des diplomates des États-Unis, de Grande-Bretagne et d’Italie, avec lesquels les États-Unis se sont officiellement consultés sur la crise.

Il est important que Kiev participe formellement aux négociations, ce qui est la plus grande valeur du format normand, et ne se contente pas de consulter Moscou sur les intérêts des autres. Quelle que soit l’issue des pourparlers, il est important de démontrer clairement que l’Ukraine est un pays souverain dont le sort est déterminé par l’Ukraine elle-même.

Il est également important de sceller la participation des États-Unis à la médiation. L’engagement de l’administration Biden envers l’Ukraine et la sécurité européenne doit se poursuivre.

Le format normand revitalisé et élargi devrait également chercher à sortir de l’impasse de l’accord de Minsk. Les parties devraient éviter de séparer le chapitre sécuritaire du chapitre politique. En outre, dans le cadre de l’approche « la sécurité d’abord », ils devraient élargir l’éventail des questions abordées, notamment le retrait des troupes russes et le déploiement géostratégique de l’Ukraine ainsi que les garanties de sécurité.

L’avenir de l’Ukraine a un sens qui dépasse le sort du pays ou le différend entre Moscou et Washington, il est au cœur de la sécurité européenne. Les Européens ne sont peut-être pas encore capables de gérer leur propre sécurité, mais cela ne signifie pas qu’ils peuvent la gérer sans eux.

Nathalie Tocci est directrice de l’Istituto Affari Internazionali, membre du conseil d’administration de l’ENI et auteur de la rubrique POLITICO Worldview.

Montage : Michał Broniatowski

