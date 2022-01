« NFT est un changement qui prend du temps »

Après avoir expliqué à ses salariés qu’Ubisoft Quartz n’était qu’un début, le géant français du jeu vidéo a publiquement déclaré son intention de poursuivre la voie empruntée avec NFT avec les mots prononcés par Didier Genevois, Directeur technique de la division Blockchain d’Ubisoft.

Dans une interview accordée à Decrypt.com, le représentant de la société transalpine a défendu le système Digits/NFT contre les critiques de la communauté et de certains des propres employés de la société, arguant que « Nous avons reçu de nombreux retours depuis l’annonce de Quartz et nous écoutons les inquiétudes et les messages d’encouragement. Nous comprenons les réticences et les sentiments mitigés pour ce type de technologie et nous le considérerons à chaque étape du processus de développement« .

En commentant l’intention d’Ubisoft de poursuivre le développement et l’intégration de la technologie blockchain dans les jeux vidéo de l’entreprise, Genevois a précisé que « Cette expérience vise à comprendre comment un contenu unique décentralisé peut être accepté et adopté par nos joueurs. Nous savons qu’il s’agit d’un de grands changements qui prendront du temps à comprendre, mais nous resterons fidèles à nos trois principes de construction d’un environnement de jeu sécurisé, en n’utilisant que des blockchains de preuve de participation économes en énergie et en nous concentrant sur une proposition de valeur vraiment significative pour les joueurs qui en bénéficient. « .

Cependant, l’enthousiasme du directeur de la division blockchain d’Ubisoft n’a d’égal que les doutes et la confusion exprimés par les deux membres de la société française, et ce fut de garder le silence sur les délibérations du syndicat français sur les dommages possibles à Ubisoft Quartz en termes d’environnement durabilité et sécurité informatique.