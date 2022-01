George Russell avait-il peur d’Alpine ? Quatre équipes et couverture en combat de F1

Georges Russel ont été « mouillés » et pensent que jusqu’à cinq équipes peuvent se battre pour le titre en 2022. Mercedes, Red Bull, Ferrari, McLaren et… Alpin? Nouvel ami de Lewis Hamilton chez Mercedes, il est clair qu’avec la nouvelle réglementation sur les châssis, tout peut arriver la saison prochaine Formule 1, a plusieurs candidats pour gagner chaque course.

L’une des équipes qui feront un saut compétitif, comme l’a souligné l’Angleterre dans le portail Web ‘Formula1.com’, est Ferrari comme « il traverse une période difficile depuis deux ans, il aura très faim, surtout avec ce nouveau changement de règle, de se battre pour monde. Et quelque chose de similaire s’est produit avec McLaren aussi ».

« Ces équipes ont l’infrastructure, le talent au sein du département d’ingénierie et en termes de pilotes, pour vraiment se battre pour la Coupe du monde », a déclaré Russell.

Alpine semble certain d’entrer dans l’étang pour devenir équipe de révélation cette année en F1. « Je pense qu’il y a cinq équipes capables de faire quelque chose de vraiment spécial l’année prochaine, donc nous devons nous concentrer là-dessus, et je pense que le développement sera la clé », a souligné le jeune coureur, dont l’équipe de France dans le ‘Top 5. ‘.

« Il ne s’agit pas de savoir qui possède immédiatement la voiture la plus rapide, mais qui comprend bien la voiture et peut développer et construire sur cette base tout au long de l’année. Et je pense que toutes les équipes vont faire de gros progrès de la première course à la course. fin de saison », a-t-il conclu Mercedes.