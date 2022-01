Deux centrales nucléaires fermées en France en raison de dommages imprévus. Une panne d’électricité en vue ? – RÉNOVATION 21

Un journal suisse a affirmé que le Mossad était peut-être à l’origine des attentats à la bombe et des menaces contre plusieurs entreprises allemandes et suisses dans les années 1980. Israël essaierait d’empêcher le Pakistan de développer des armes nucléaires. Il l’a ramené site russe RT.

Cuillère sortie dimanche de Le nouveau Zurich Times, un journal suisse et a été repris par des journaux du monde entier, y compris Poste de Jérusalem.

Des journaux suisses affirment que le Mossad serait à l’origine de trois attentats à la bombe en Suisse et en Allemagne, survenus en 1981 et visant des biens appartenant à des personnes et à des entreprises impliquées dans la vente du matériel. deux utilisations au Pakistan.

L’explosion, qui a endommagé des bâtiments et tué un chien, a été suivie d’appels téléphoniques à d’autres sociétés soupçonnées d’être impliquées dans des liens avec le Pakistan, avec des avertissements qu’elles pourraient être les prochaines cibles à moins qu’elles n’ignorent un accord commercial lié au nucléaire avec Islamabad.

À l’époque, un groupe inconnu appelé « Organisation pour la non-prolifération des armes nucléaires en Asie du Sud » avait revendiqué l’attaque. Cependant, l’organisation était inconnue avant l’attaque, et elle n’est plus apparue depuis.

Les journaux suisses, citant des documents récemment non divulgués du Département d’État, ont déclaré que les États-Unis étaient mécontents des efforts du Pakistan pour développer ses propres armes nucléaires, mais que Washington ne voulait pas s’aliéner le gouvernement d’Islamabad.

Les diplomates américains ont d’abord tenté de persuader les autorités de Bonn et de Berne d’empêcher les entreprises de vendre des matériaux à double usage au Pakistan. Cependant, ces efforts ont été infructueux, comme le prétend le journal, et une série d’attaques contre les entités impliquées a eu lieu un an plus tard.

Israël, qui, selon le rapport, considère la perspective d’un État musulman doté d’armes nucléaires comme une menace existentielle, aurait pris des mesures plus sévères pour empêcher que cela ne se produise.

Cependant, le journal a reconnu qu’il n’y avait pas « d’armes à feu » pour pointer du doigt Israël au-delà de tout doute raisonnable. Cependant, il y aurait des preuves circonstancielles que le Mossad pourrait impliquer, selon le rapport.

Par exemple, il a révélé qu’un des hommes d’affaires qui avait reçu des menaces après l’attaque a déclaré à la police suisse que les services secrets israéliens l’avaient contacté.

Il aurait également déclaré aux enquêteurs qu’un homme du nom de David, qui travaille à l’ambassade d’Israël en Allemagne, l’avait appelé plusieurs fois et l’avait même rencontré une fois en personne pour essayer de l’amener à renoncer à ses relations commerciales avec le Pakistan.

L’historien Adrian Hänni a également déclaré Le nouveau Zurich Times que l’attaque avait toutes les caractéristiques d’une opération des services secrets et était très similaire aux attaques qui ont eu lieu deux ans plus tôt, ciblant des individus soupçonnés d’être impliqués dans le programme nucléaire irakien.

Le rapport conclut en déclarant que la plupart des entreprises allemandes et suisses soupçonnées de vendre des matériaux à double usage au Pakistan poursuivent des activités rentables malgré les attaques et les menaces.

Les journaux suisses ont également affirmé que plusieurs années plus tard, Abdul Qadeer Khan, connu comme le père du programme nucléaire du Pakistan, a continué d’aider l’Iran à obtenir des centrifugeuses d’enrichissement d’uranium.

Selon les journaux suisses, Khan s’est rendu en Europe dans les années 1980 pour sécuriser la technologie et les projets d’institutions et d’entreprises occidentales pour des dispositifs d’armes nucléaires, rencontrant une délégation de l’Organisation iranienne de l’énergie atomique dans un hôtel zurichois d’ingénieurs allemands.

« Dans les expéditions maintenant libérées, précédemment classées comme classifiées, sont répertoriées pour la première fois les entreprises que les États-Unis ont accusées de soutenir le programme d’armes nucléaires du Pakistan avec leurs expéditions. La liste comprend environ une demi-douzaine d’entreprises chacune d’Allemagne et de Suisse » écrivez Poste de Jérusalem.