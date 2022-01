Microsoft rachète Activision Blizzard pour 70 milliards de dollars

Les fans vantent l’acquisition comme la bouée de sauvetage de nombreux jeux Activision Blizzard, de World of Warcraft à Call of Duty et Overwatch.

Microsoft est sur le point d’acheter Activision Blizzard selon un rapport qui a fait surface plus tôt dans la journée, le 18 janvier. Dans les nouvelles publiées par le journal Wall Street, avant d’être corroboré par des posts sur le site de Microsoft, les développeurs Windows acquerront des éditeurs de jeux tels que World of Warcraft, Overwatch et Call of Duty, dans le cadre d’un accord d’une valeur de plus de 70 milliards de dollars.

RUPTURE: Le WSJ rapporte que Microsoft achète Activision Blizzard, l’éditeur en difficulté derrière Call of Duty et World of Warcraft, qui a été en crise au cours de l’année écoulée suite à de nombreux rapports d’inconduite sexuelle et de discrimination. Offre de jeu sismique – Jason Schreier (@jasonschreier) 18 janvier 2022

La transaction en espèces coûterait 68,7 milliards de dollars à Microsoft pour prendre le contrôle d’Activision Blizzard. Cela représente un « coût partagé » supplémentaire de 3 milliards de dollars. L’accord fera de Microsoft la troisième plus grande société de jeux vidéo au monde en termes de chiffre d’affaires, derrière Sony et Tencent.

Cette décision fera également de Microsoft la force derrière Blizzard, Activision et King. Cela donne à Microsoft le contrôle de plusieurs franchises et adresses IP emblématiques de l’esport, notamment Call of Duty, Warcraft, StarCraft, Overwatch, Hearthstone et Major League Gaming. La société héritera également de Candy Crush, Diablo, Spyro the Dragon, Tony Hawk’s Pro Skater et de nombreux autres jeux célèbres.

Microsoft paie pas cher

Microsoft a hérité d’un certain nombre de problèmes d’Activision Blizzard (Photo : césar cool)

Les observateurs et les fans des jeux Activision Blizzard sont conscients des récents problèmes de l’entreprise. Au milieu d’allégations de harcèlement et d’abus généralisés au sein de l’entreprise, les employés font grève et le PDG Bobby Kotick fait face à des accusations en cours pour l’entreprise qui aurait caché ses pires problèmes.

De plus, les joueurs d’Activision Blizzard ont reçu de nombreuses plaintes. La base de joueurs en déclin de World of Warcraft a souvent été ouverte sur de nombreux problèmes du jeu. Les joueurs professionnels de Call of Duty se sont plaints du format compétitif et de nombreuses personnalités détestent Warzone.

Tout cela fait penser à beaucoup de gens que c’est la raison pour laquelle Microsoft a si bien réussi à conclure des affaires. Surtout depuis que le cours de l’action d’Activision Blizzard a atteint un niveau record en janvier 2021. Pour tomber à son plus bas niveau en trois ans en décembre de la même année. Même avec cette offre, Microsoft héritera de nombreux problèmes lors de l’achat.

Optimisme rare pour les joueurs

Répertoriant son équipe dirigeante dans un communiqué de presse, Microsoft fait une déclaration audacieuse sur l’avenir d’Activision Blizzard (Photo : Microsoft)

Les fusions et acquisitions ne sont pas les nouvelles les plus excitantes pour les joueurs. Mais en ce qui concerne Activision Blizzard, cela pourrait être la bonne nouvelle que les joueurs attendent depuis des années. La fusion d’Activision avec Blizzard en 2008 a été citée comme un revers pour le studio qui a créé Overwatch. Blizzard à cette époque était l’un des développeurs de jeux les plus respectés.

Une autre fusion, pour réparer ce qui n’allait pas, n’est pas si farfelue. Microsoft comprend clairement ce que veulent ses clients. Xbox Game Pass a atteint 25 millions d’abonnés. La Xbox One aurait vendu 50 millions d’unités, et le patron de la Xbox, Phil Spencer, comprend certainement ce qu’il fait.

Tout cela combiné semble indiquer que l’acquisition est un pas dans la bonne direction. Chose rare pour Activision Blizzard ces dernières années. Et bien que la création d’un monopole de type Disney contrôlant tous les jeux soit inquiétante, cela semble être une bonne nouvelle en ce moment.

Traduit par : Giuseppe Carrino