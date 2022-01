Entre montagnes et bougies : voici le dîner romantique de Diego Boneta et Renata Notni en Turquie

Le couple est en vacances (Photo : IG @rennotni)

Diego Boneta elle se distingue non seulement par son rôle principal dans Luis Miguel : Seri, mais aussi, ces derniers temps est tombé amoureux de Renata Notni. A cette occasion, l’heureux couple a partagé quelques-uns des moments intimes vécus lors de leur dernier voyage en Turquie.

C’est à partir des comptes Instagram de l’autre, où les tourtereaux se vantent votre séjour à Argos di Capadoccia, qui est un hôtel de charme exclusif situé très près de la magnifique vallée appelée Pigeon en Turquie.

Ce lieu exclusif dispose d’un restaurant intime avec vue sur la grotte et d’un mobilier en bois rustique.

Donc, avec un signe qui dit « réservé pour Renata et Diego » Dans ce lieu aux vues spectaculaires, Boneta et Notni servent un somptueux dîner au pied des rochers sur une petite table en bois avec lampes, bougies et vin.

Ils ont un dîner romantique (Photo: rennotni)

Parmi le menu qu’ils ont goûté, il y avait plusieurs planches de fromages, salades, gâteaux, parmi de nombreux autres aliments.

Renata dans les jours précédents n’a pas hésité à partager d’autres détails de ses vacances, même si tout au long de sa relation amoureuse, elle a essayé de garder tout secret.

En bikini noir et chapeau, l’actrice pose au bord de la mer en det Bodrum, Mugla, autres régions du pays. L’image, qui compte à ce jour plus de 150 000 likes sur Instagram, a reçu des commentaires de célébrités comme Olivia Peralta ou Karla Díaz, qui ont félicité la jeune femme pour sa visite.

Pendant ce temps, Diego Boneta Il a simplement republié la publication faite par Notni et a laissé apparaître qu’en dehors du dîner, ils s’autorisaient également à faire l’expérience de la montgolfière.

Mais en dehors de la Turquie, le couple a également visité d’autres lieux emblématiques à travers le monde récemment.

L’endroit est très exclusif en Turquie (Photo : IG @rennotni)

A la mi-septembre, des acteurs de Luis Miguel, tirage au sort Il a partagé avec ses fans les moments incroyables et uniques qu’il a passés avec sa petite amie Renata Notni pendant leurs vacances en Europe continentale. Le couple garde généralement leur relation secrète, mais ils partagent parfois des photos ensemble.

De ses histoires sur Instagram, le chanteur mexicain a également publié une série de photos qu’il a prises sur Château de Saran, appartenant à Moët & Chandon, une ancienne propriété française qui au XVIIIe siècle servit de pavillon à la famille Chandon ; Elle est connue pour ses vignobles uniques et ses délicieux champagnes.

Entourés d’un décor impérial, de fleurs de lavande, de grands miroirs, de murs tapissés et d’une grande salle à manger avec des couverts français, Diego Boneta et Retana Notni se sont lancés dans un fabuleux déjeuner composé de biscuits, de fruits et de thé.

Le couple s’est également rendu en France (Photo: Instagram)

protagoniste de ma belle malédiction Elle portait une simple robe noire avec un motif à carreaux blanc, elle l’a complétée avec des chaussures de tennis de la même couleur, elle a utilisé un bracelet léger et un collier en or comme accessoires. acteur de Rebelle Il a posé dans un polo noir et un pantalon marron.

« La troisième mi-temps n’a jamais été aussi bonne« , Boneta a écrit à propos de son histoire qui a ensuite été partagée par son petit ami.

Le célèbre couple était accompagné de Natalia Boneta, le frère cadet de l’acteur. Le spécialiste financier est apparu dans un costume blanc, des collants noirs, un chemisier bleu et a également apprécié le champagne proposé sur place.

Cette Maison des suggestions connu au milieu de l’émission parce que n’autoriser l’accès qu’aux chiffres internationaux Et pas seulement, car les artistes doivent attendre d’être invités par la famille pour pouvoir se rendre dans le grand manoir et goûter leurs boissons.

