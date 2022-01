Réunion du Conseil ECOFIN du mardi 18 janvier 2022 | 2022

La première réunion des ministres des Finances de l’UE sous la présidence française aura lieu le mardi 18 janvier 2022. Ce sera également la première réunion à laquelle participera le ministre des Finances Zbyněk Stanjura en tant que chef de la délégation tchèque. Les points de discussion seront la fiscalité internationale, la présentation des priorités de la Présidence française et la coordination des politiques économiques, appelée Semestre européen 2022.

La question de la fiscalité internationale devrait être le principal sujet de discussion du prochain Conseil ECOFIN. Les ministres tiendront la première discussion sur la nouvelle proposition Instructions sur l’imposition minimale des sociétés, présentée le 22 décembre 2021. L’objectif de la proposition de la Commission est la mise en œuvre accord international atteint par l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) sur l’imposition effective minimale des groupes multinationaux dans le cadre juridique de l’UE. La présidence française a fait part de ses efforts pour discuter et adopter rapidement la proposition.

Le ministre français de l’Economie et des Finances, Bruno Le Maire, présentera les priorités de son pays aux autres ministres du Conseil ECOFIN au cours des six prochains mois. Dans le domaine de la planification des affaires économiques et financières Présidence française développé trois thèmes principaux, à savoir (i) la reprise et la croissance, (ii) le financement de la croissance économique future et (iii) la création d’un capitalisme responsable et durable.

Dans le cadre du processus de coordination des politiques économiques de l’UE, les ministres devraient adopter les conclusions du Conseil sur la stratégie annuelle de croissance durable, le rapport de suivi des déséquilibres macroéconomiques, ainsi que des recommandations pour la politique économique de la zone euro. Avec un paquet de documents pour le soi-disant Semestre européen 2022, présenté par la Commission en novembre 2021, le Conseil s’est réuni lors de sa réunion de décembre. Le processus produira ce que l’on appelle des recommandations aux États membres, qui devraient être prises en compte dans leurs politiques budgétaires et économiques.

Le conseil d’administration d’ECOFIN aura également un ordre du jour régulier consacré à la reprise économique post-pandémique et à sa mise en œuvre Outils de récupération et de récupération (FRR).

Les ministres prépareront également les prochains pourparlers du G20 en vue de convenir d’une position commune de l’UE pour les pourparlers. Les ministres allemands doivent ensuite présenter les priorités de leur pays sous la présidence du G22 pour 2022.

Enfin, les ministres seront informés des résultats du rapport sur les investissements du Groupe de la Banque européenne d’investissement, publié le 12 janvier. Comme d’habitude, les ministres seront informés de l’état actuel des négociations sur la législation de l’UE dans le domaine des marchés financiers.

À la veille du Conseil ECOFIN, la réunion de l’Eurogroupe se tiendra au format des 27 États membres de l’UE, qui assurera le suivi des résultats de l’Eurosommet de décembre.

La prochaine réunion ordinaire du Conseil ECOFIN aura lieu le 15 mars 2022 à Bruxelles. Pendant ce temps, les ministres des Finances et les gouverneurs des banques nationales se réuniront lors d’une réunion informelle à Paris les 26 et 27 février.