L’énigme de « The Walking Dead » est enfin résolue : c’est l’origine des zombies [Video] – Série d’actualités

Avec la fin de la saison 2, « The Walking Dead: World Beyond » est de retour. Cependant, la scène post-crédits du spin-off « Walking Dead » est une fois de plus accompagnée d’un bang important pour toute la franchise de zombies.

Si le monteur vidéo de FILMSTARTS et expert de « The Walking Dead » Sebastian parvient à ses fins, la branche zombie de « The Walking Dead : World Beyond », qui s’est récemment terminée après deux saisons, n’a vraiment rien ajouté de pertinent à l’univers populaire des morts-vivants. n’y aura pas de scène post-générique.

Déjà à la fin de la première saison, « World Beyond » nous a donné une scène sur la mystérieuse division des personnes en groupes A et B après le générique avec plus d’informations sur le plus grand puzzle « Walking Dead ». Et la saison 2 fait monter les enchères ici, car en fin de compte, il ne s’agit de rien de moins que des origines mystérieuses de l’épidémie de zombies elle-même.

» « The Walking Dead : le monde au-delà » sur Amazon Prime Video*

Dans une conversation entre un scientifique et un homme qui le menace avec une arme à feu, cela devient très clair ici : Le virus zombie semble être entièrement créé par l’homme et provient d’un centre de recherche en France, et s’est également propagé aux États-Unis. Dans la vidéo ci-dessus, Sebastian explique exactement de quoi il s’agit et ce que nous apprenons également dans « World Beyond » sur l’existence de Rick Grimes (Andrew Lincoln), un diplômé de « Walking Dead ».

Quoi qu’il en soit, il est toujours intéressant de voir si, après toutes ces nouvelles informations, un remède contre le virus zombie peut encore être trouvé – que nous pourrions trouver plus tard dans le spin-off « Fear The Walking Dead » (qui sera disponible sur Amazon Prime en avril 2022) la vidéo continue. ), l’ultime saison de la série principale (qui se poursuivra sur Disney+ en février 2022), ou encore dans l’un des spin-offs à venir.

Nouvelle série « The Walking Dead » confirmée pour 2022 : c’est ce qui rend le spin-off si spécial

*Les liens vers les offres Amazon sont appelés liens d’affiliation. Si vous effectuez un achat via ce lien, nous recevrons une commission.