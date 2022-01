Open d’Australie 2022 : Muguruza revient aux premières loges | sport

Retrouvant son statut et rafraîchie par les trophées exclusifs d’enseignant qu’il a remportés le 18 novembre sous le soleil mexicain, Garbiñe Muguruza affronte peu à peu sa maturité sportive avec le sentiment que son travail est bien fait, mais pas fait. Peu, très peu de joueuses de tennis peuvent se targuer d’avoir un palmarès comprenant des attaques contre les deux sanctuaires sacrés de la raquette, Roland Garros (2016) et Wimbledon (2017), d’avoir atteint le sommet du circuit (octobre 2017) ou d’avoir régné sur la Women’s Cup. (2021), où se sont réunis les meilleurs joueurs de la saison.

Elle, Garbiñe, 28 ans, a accompli tout cela mais veut toujours étayer son travail avec deux autres rivets. L’un était l’US Open à New York, un territoire insaisissable qui n’avait pas son pareil pour lui, et l’autre était l’Open d’Australie, un espoir chéri qu’il réalisera en 2020 – la finale contre l’Américaine Sofia Kenin – et maintenant il lui offre encore une autre chance. Muguruza arrive la tête et le menton levés, après des progrès notables au cours des deux dernières années – coïncidant avec l’inclusion de Conchita Martínez sur son banc – et après le somptueux prix des maîtres de Guadalajara.

Effrayé à son apogée, il a abandonné plus tard en s’enfonçant dans un trou dont il lui était difficile de sortir, mais ces derniers temps il a retrouvé son beau rythme et maintenant, une fois de plus, les concurrents l’admirent et le respectent à nouveau. Plus accompli et meilleur joueur, plus régulier et avec de moins en moins de points faibles, Muguruza a de nouveau donné le ton dès la troisième marche. évaluation, menacés, chacun s’est rendu compte qu’à un moment donné il pourrait encore frapper. Je le cherche maintenant à Melbourne. Et, d’entrée, une belle prestation face à Clara Burel : 6-3 et 6-4, en 1h 28m.

Il y a eu dix présences en Australie et de nombreuses victoires en première mi-temps. « J’ai fait des erreurs, des balles faciles un peu longues, mais en général je suis content. Malgré le trac que j’avais, je me suis plutôt bien sorti de la piste. J’ai essayé d’utiliser le deuxième service pour attaquer », a-t-il expliqué après avoir battu le premier adversaire, qui est 77e sur la liste WTA et qui a fini par s’effondrer au dernier tour. Les bras de Burel sont levés et les stats reflètent ses lacunes : il n’a conservé que 29% (12/41) des points réalisés sous son deuxième service.

Barty, Osaka, Ella…

« L’un d’entre eux est venu ici au-dessus de la pré-saison, voulant bien faire », a poursuivi Muguruza, contrôlant du début à la fin malgré la difficulté à conclure. Il l’a fait pour la cinquième option et après avoir interrompu un 15-40 adverse avec un 4-2 en sa faveur, et après s’être remis du dernier endommager. « C’est important, car aux avant-premières il y a toujours de l’angoisse », avoue-t-il, pensant déjà au prochain tournant qui le conduirait en duel avec Alizé Cornet. C’est-à-dire de France à France.

Descendant de la piscine lors de sa phase de crise professionnelle, Muguruza compte à nouveau dans toutes les prophéties. Barty, Osaka, lui. Ce qui précède peut être trois autres alternatives. Il fait briller son nom et retourne à sa vraie place tandis que les autres sont empêchés.

« Le résultat aide toujours, car il vous rassure sur le fait que vous allez bien et que vous êtes à votre meilleur », a-t-il déclaré lorsque le journal lui a demandé s’il se sentait à nouveau puissant et dominant sur la piste. « Je sens que je suis un joueur inconfortable pour un rival. Je ne m’arrête pas pour me demander si je suis plus respecté maintenant qu’avant, mais je pense que le palmarès parle de lui-même et je suppose que chaque victoire et chaque titre s’additionnent, alors peut-être que oui.

L’an dernier, comme une balle à Melbourne, il avait les champions d’Osaka dans les cordes, en huitièmes de finale. Mais il n’a pas marqué – il a raté deux balles de match – et est reparti avec un mauvais goût profond dans la bouche car s’il le faisait, il savait qu’il avait beaucoup de points pour atterrir là où il voulait. Épisode oublié, il complote entre une chambre d’hôtel et quelques jardins – « quelqu’un a un peu peur dans cette situation, donc j’évite les endroits avec beaucoup de monde » – comment porter le coup de grâce aux Antipodes.

