L’actrice française de 25 ans accuse Gérard Depardieu de l’avoir violée

On sait déjà que l’acteur français est impliqué dans des affaires de viols et d’agressions sexuelles, mais on ne sait toujours pas qui l’accuse. Nous savons aussi queil faudra du temps pour arriver en Europe, mais cela arrivera. En France, si le mouvement est arrivé (vous vous souvenez de l’entretien que nous avons fait avec Vanessa Springora ? Et du cas d’Adèle Haenel, évoqué dans le même entretien ?), des voix de protestation s’élèvent désormais contre Gérard Depardieu, publiquement accusé par le 25- viol de l’actrice Charlotte Arnould. L’affaire remonte à 2018, et ce n’est que maintenant que l’actrice française a réussi à trouver la force de donner son nom, et son visage.

« Je suis victime de Depardieu. Cela fait un an qu’il est mis en examen… Je ne peux plus me taire », a-t-il commencé par écrire sur Twitter.