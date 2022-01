Baerbock en Ukraine : Aucune livraison d’armes depuis l’Allemagne | Allemagne – politique allemande actuelle. Nouvelles DW en polonais | DW

L’Allemagne et l’Ukraine veulent lancer une nouvelle initiative diplomatique dans le conflit avec la Russie et se battent pour cet objectif de relancer le format dit normand. Ses membres sont la Russie, l’Ukraine, la France et l’Allemagne.

La ministre fédérale des Affaires étrangères Annalena Baerbock (Parti des Verts) et le chef de la diplomatie ukrainienne, Dmytro Kuleba, ont parlé d’entamer des pourparlers au sein de ce groupe après la réunion de Kiev. « La diplomatie est le seul véritable moyen de désamorcer une situation très dangereuse en ce moment », a déclaré Baerbock.

Le ministre allemand a voulu promouvoir l’idée d’entamer de nouvelles discussions également lors d’une rencontre avec le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov, mardi 18 janvier à Moscou. Il a dit s’être mis d’accord avec son homologue français Jean-Yves Le Drian pour tout mettre en œuvre pour remettre le format normand sur les rails. De plus, il compte se rendre immédiatement avec Le Drian sur la ligne de conflit dans l’est de l’Ukraine. Kuleba a proposé de tenir une réunion au niveau de quatre ministres des affaires étrangères dans un proche avenir.

Une situation plus que triste

En 2015, lors de médiations gouvernementales à Berlin et à Paris, Moscou et Kiev ont conclu l’accord dit de Minsk, dont le but était de ramener la paix dans l’est de l’Ukraine, où l’armée ukrainienne et les séparatistes pro-russes se sont affrontés. Selon les estimations de l’ONU, plus de 14 000 personnes sont mortes dans le Donbass depuis 2014 dans les combats entre les deux camps. gens.

Baerbock a qualifié la zone de conflit de « plus que déplorable ». Il a dit qu’il était clair pour lui que l’intégrité territoriale de l’Ukraine était hors de discussion. L’Allemagne « fera n’importe quoi » pour assurer la sécurité de l’Ukraine, et si la Russie attaque l’Ukraine, elle sera « à son apogée ». le prix. « » Et nous prenons cela très au sérieux « , a ajouté Baerbock.

L’Allemagne rejette les armes ukrainiennes

En ce qui concerne les livraisons d’armes par l’Allemagne, le ministre s’en tient à la ligne existante de Berlin. « La position du gouvernement allemand dans la fourniture d’armes est bien connue et également ancrée dans notre histoire », a-t-il déclaré.

À son tour, le chef de la Conférence de Munich sur la sécurité, Wolfgang Ischinger, a demandé de ne pas exclure à l’avance la fourniture d’armes. Il est nécessaire d’amener à une situation où le prix pour la Russie dans le cas d’une action militaire sera si élevé qu’il « ne paie pas », a-t-il déclaré dans l’émission « Bild live ». Selon lui, dans la situation actuelle, il est bon de ne rien exclure, « ni les sanctions économiques de masse, ni la fourniture d’armes par l’UE, y compris d’armes de défense ».

Norbert Röttgen, politicien de la CDU et expert en politique étrangère, a mis en garde contre la réduction de la « dissuasion potentielle » contre la Russie. « Je conseille vivement à tous les acteurs politiques de ne pas négliger le potentiel de dissuasion de la Russie dans cette phase critique », a déclaré RTL/ntv.

A Kiev, le ministre ukrainien des Affaires étrangères a commenté la position de Baerbock sur les armes : « Nous savons où nous pouvons obtenir quelles armes et nous savons comment les utiliser pour défendre notre territoire ».

Offre d’aide allemande

Suite à une cyberattaque massive sur les sites Web du gouvernement ukrainien la semaine dernière, Baerbock a proposé de déployer des experts de l’Autorité fédérale allemande de sécurité de l’information (BSI) pour le soutien et la reconnaissance. Moscou a rejeté les allégations d’implication dans les attaques de pirates.

Ces dernières semaines, la Russie a déployé environ 100 000 personnes à la frontière avec l’Ukraine. soldat. L’Occident craint l’invasion – Moscou nie cette peur. Le Kremlin assure que la Russie se soucie des garanties de sécurité. Les demandes du président Vladimir Poutine à l’OTAN incluent, entre autres, un engagement que l’Ukraine ne sera pas acceptée dans l’alliance militaire transatlantique.

L’OTAN ne veut pas s’engager

Pour sa part, l’Alliance rejette fermement de tels engagements. L’Occident, en revanche, a exigé le retrait des troupes russes des zones frontalières. La semaine dernière, Lavrov a appelé l’OTAN et les États-Unis à répondre rapidement et par écrit aux demandes de la Russie.

Annalena Baerbock à Kiev a également abordé cette question : « Aucun pays n’a le droit de dicter dans quels autres pays l’alliance peut entrer ». Mais il y a une volonté de dialogue sérieux avec la Russie, a-t-il dit. Avant de partir, il a déclaré à Berlin : « En tant que nouveau gouvernement fédéral, nous voulons avoir des relations bonnes et stables avec la Russie.

Date symbolique

Baerbock a choisi comme date sa visite inaugurale à Kiev à l’occasion du 30e anniversaire de la reprise des relations diplomatiques entre l’Allemagne et l’ex-république soviétique puis l’Ukraine.

