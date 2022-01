Hazel O’Connor est dans un coma artificiel après une hémorragie cérébrale

L’actrice, chanteuse et compositrice Hazel O??Connor, 66 ans, a été transportée d’urgence à l’hôpital après avoir été retrouvée inconsciente chez elle dans le sud de la France. La famille a déclaré que la femme britannique avait une hémorragie cérébrale et devrait être placée dans le coma. L’artiste est connu pour ses tubes Eighth Day, D-Days et Will You?, ainsi que pour sa participation au film Breaking Glass de 1980.

Selon le site britannique SkyNews, la nouvelle est tombée lundi 17, à travers une déclaration faite par le frère du chanteur sur les réseaux sociaux.

Samedi 9, Hazel a été retrouvée chez elle dans le sud de la France après avoir souffert de graves problèmes de santé. Il a été emmené dans un hôpital local, où des saignements ont été découverts dans son cerveau et finalement emmené dans un hôpital plus grand pour une surveillance plus approfondie.

Il a ensuite rassuré les fans et leur a dit que Hazel montrait des progrès dans la récupération.

Il a été dans le coma pendant 24 heures et a obtenu son congé la nuit dernière. Depuis, il a fait beaucoup de progrès, mais son rétablissement prendra du temps, même s’il réagit déjà à la stimulation et aux médicaments. Il a reçu les meilleurs soins et je remercie la communauté médicale française d’avoir si bien pris soin de lui. Alors s’il vous plaît, les pensées positives et les vibrations sont les bienvenues. Il va avoir besoin de la patience de tout le monde et de sa patience, je sais qu’il a retrouvé une partie de son agitation.

Toujours selon le site britannique, l’artiste avait une tournée prévue cette année, mais elle a été reportée en raison des circonstances. L’attaché de presse du chanteur publiera un communiqué concernant son état de santé et son programme de concerts :

Personne ne savait quels progrès Hazel ferait ni quand. Vous pensez probablement que Hazel ne devrait pas faire de spectacle de sitôt, oui, cela pourrait être le résultat, nous ne savons pas. Nous savions que Hazel était une combattante et nous pensions qu’elle voulait savoir qu’il y avait une émission en direct sur laquelle travailler.