La réponse d’Amazon à « Game Of Thrones » : nouvelle bande-annonce pour « La roue du temps » – faits saillants de la série fantastique en novembre

Amazon Prime Video dispose actuellement de deux fers fantastiques très chauds au feu : les séries « Le Seigneur des Anneaux » et « La Roue du Temps ». Nous devrons encore attendre un peu pour une nouvelle aventure de la Terre du Milieu – mais « Wheel of Time » démarre le 19 novembre sur Prime !

Amazon Prime Vidéo

« Das Rad der Zeit » ou « La roue du temps » dans l’original – si vous aimez les livres fantastiques, vous connaîtrez cette série épique de Robert Jordan. Cependant, bientôt, même les non-initiés sauront de quoi nous parlons. Car la première saison de l’adaptation en série de « La Roue du Temps » débute le 19 novembre 2021 sur Amazon Prime Video.

Cependant, si vous voulez faire un week-end gratuit pour manger de façon excessive, sachez que huit épisodes de « The Wheel of Time » ne sortiront pas d’un seul coup. Le calendrier ressemble à ceci : Le 19 novembre, les trois premiers épisodes arriveront sur Amazon Prime. Après cela, un autre épisode sortira chaque semaine.

Par conséquent, la finale de la saison sera diffusée le 24 décembre 2021 – Les fans de fantasy reçoivent un cadeau de Noël très spécial cette année. Pour vous intéresser à la série, nous avons une nouvelle bande-annonce épique pour vous ci-dessous :

Vous pouvez également regarder la bande-annonce en direct sur Youtube voir.

Merci au livre: des trucs fantastiques avec de nombreux fans

Avec une nouvelle bande-annonce, Amazon Prime Video alimente à nouveau l’anticipation des faits saillants épiques de la série de novembre. Après tout, Amazon, comme les concurrents de Netflix, Disney+ and Co., est toujours à la recherche d’une série qui s’inscrit dans le battage médiatique autour du géant de la fantasy. »Jeu des trônes » peut enregistrer. « The Wheel of Time » semble être un candidat viable, surtout compte tenu du modèle très réussi et répandu du livre avec de nombreux fans.

à droite « La roue du temps » – Volume 1 sur Amazon*

Et c’est de cela qu’il s’agit dans « Time Wheel »: Dans un monde où les forces du bien et du mal continuent de s’affronter dans un cycle itératif, Aes Sedai – un type de sorcier – Moirane (Rosamund Pike) et son garde du corps (surnommé Warden) Lan (Daniel Henney) affrontent un grand méchant et son subalternes redoutables.

Dans le village d’Emondsfeld, il sauve la vie de cinq jeunes gens dont le destin pourrait se confondre avec celui du monde : Rand al’Thor (Josha Stradowski), Egwene al’Vere (Madeleine Madden), Nynaeve al’Meara (Zoë Robins), Mat Cauthon (Barney). Harris) et Perrin Aybara (Marcus Rutherford). La troupe désormais composée de sept hommes fait irruption dans le grand monde et s’engage dans la guerre contre le mal.

La saison 2 de « Wheel of Time » a été tournée

D’ailleurs, personne n’a à s’inquiéter de l’éventuelle annulation de la série après la saison 1 : la deuxième saison de « La roue du temps » a été commandée par Amazon Prime et est actuellement en tournage. Réapprovisionnement garanti !

Au fait, il y aura plus de « Time Wheel » – parce que En plus de la série Amazon, une trilogie de films préquelle intitulée The Wheel Of Time: Age Of Legends est également en préparation. Vous pouvez en savoir plus à ce sujet dans les articles suivants :

En plus de la série sur Amazon Prime Video : l’épopée fantastique « La roue du temps » sera également adaptée en 3 (!) films

*Les liens vers les offres Amazon sont appelés liens d’affiliation. Si vous effectuez un achat via ce lien, nous recevrons une commission.