La France voudra à nouveau redistribuer les réfugiés à la tête de l’Union européenne, selon le politologue

La France prend la présidence de l’Union européenne avec la nouvelle année. Les priorités de Paris incluent le renforcement de l’autosuffisance du bloc ou l’adoption rapide de normes climatiques et numériques clés.

Dans le même temps, la présidence sera inévitablement affectée par un événement politique national. Des élections présidentielles attendent le pays en avril, de sorte qu’un autre homme politique français pourrait prendre la tête de la 27e direction après Emmanuel Macron. Le politologue Christian Lequesne répond aux questions de la Liste des rapports sur la présidence française.

Qu’attendez-vous de la présidence française de l’UE ? Pensez-vous qu’il peut réussir malgré l’élection présidentielle française ?

Je ne sais pas si beaucoup de décisions peuvent être prises, six mois, c’est peu. Mais cela pourrait mettre en branle des réformes importantes – je pense notamment dans l’espace Schengen, même si ce serait difficile. Il peut aussi mettre en avant tout ce qui touche au changement climatique, c’est-à-dire mettre en pratique les critères adoptés au sommet sur le climat. Elle pourrait également finaliser une directive sur la régulation des grandes plateformes numériques – nous avons ici deux projets de directives depuis plus d’un an, et nous pouvons décider là-bas.

Mais ce n’est pas un miracle, mais je le vois comme un président ordinaire, sauf pour les difficultés en mars, quand les politiciens vont disparaître à cause de la campagne. Leurs rôles seront repris par des fonctionnaires que nous avons, je pense, compétents.

Je peux penser à deux autres domaines – un projet d’introduction d’un salaire minimum européen ainsi que des réformes de la politique d’asile…

En ce qui concerne la réforme de la politique d’asile, je pense que nous reviendrons sur l’idée de la manière de redistribuer les réfugiés. Et je pense que les Allemands s’y intéressent beaucoup, encore plus que les Français. Ce sont eux qui les ont reçus plus que les Français. Je sais que la position de l’Europe centrale reste très tendue sur cette question.

Et le salaire minimum ? Chaque fois que la présidence française arrive, il y a plusieurs propositions sociales, et elles ne passent généralement pas parce qu’il n’y a pas de consensus dans l’UE. Mais je l’ai aussi un peu expliqué dans le cadre d’une campagne électorale contre un public français très sensible aux questions sociales comme le SMIC.

Le président Macron demande une plus grande souveraineté pour l’Union européenne. Mais est-il réaliste de voir que l’UE en tant qu’acteur est complètement perdue dans les négociations avec la Russie ?

Quand j’ai vu ce qui se passait en Russie, j’étais désespéré. Parce que maintenant la Russie détermine les conditions. Honnêtement, nous ne nous asseyons pas à table avec les grands, cela me rappelle l’époque de la guerre froide, où seuls les Américains et les Soviétiques parlaient.

A Bruxelles, ils expliquent que nous n’avons pas de format pour traiter avec la Russie – c’est des conneries. La vérité est que nous ne sommes pas d’accord sur la manière de traiter avec la Russie. Cela nous amène à des questions plus larges, telles que l’importance stratégique de l’UE, l’attachement aux États-nations, etc. Nous ne pouvons pas trouver la même position.

Qui est Christian Lequesne ? Christian Lequesne Politologue et universitaire français. Après des études à Strasbourg et à Bruges, il obtient un doctorat en sciences politiques puis devient professeur. De 2004 à 2006, il a dirigé l’Institut français de recherche en sciences sociales (CEFRES) à Prague. De 2006 à 2008, il a travaillé à la London School of Economics. Depuis 2009, il est directeur du Centre d’études et de recherches internationales (CERI) Sciences Po à Paris.

Toujours pareil, la France et l’Allemagne ne veulent pas aller trop loin pour ne pas trop provoquer la Russie. Ensuite, il y a ceux qui sont résolument pro-russes, comme les Grecs et les Hongrois. De l’autre côté se trouvent la Pologne et les États baltes. C’est une catastrophe, aucun espoir.

Quant à la défense générale, la France est plutôt solitaire, la plupart des autres États, dont la République tchèque, l’ont conditionnée à une compatibilité absolue avec l’Alliance de l’Atlantique Nord. Je pense donc que Paris n’arrivera à rien dans ce domaine.

Espérez-vous que la soi-disant machine franco-allemande de l’UE puisse être relancée après l’arrivée du nouveau chancelier allemand Olaf Scholz ?

Je pense que oui, mais à une condition – si Macron est réélu. Si cela se produit, de nombreux dossiers pourraient avancer, par exemple en matière économique ou de politique d’asile. La question à laquelle je n’ai pas de réponse pour le moment est l’élection présidentielle française.

Si Valérie Pécresse est élue, elle n’aura peut-être pas la même dynamique politique européenne que Macron, mais quelques compromis raisonnables seront possibles. Il n’est pas anti-européen, il est en réalité plus médiéval que son programme et que les membres de son parti. Mais si l’extrême droite gagne, ce sera désastreux. Et pas seulement pour la France, mais pour toute l’Europe. Je n’y crois pas, mais je ne l’exclus pas non plus.

Allons en Angleterre. Le président Macron a été assez dur avec lui l’année dernière. Pensez-vous que les problèmes liés à l’accord sur le Brexit se poursuivront pendant la présidence ?

Si Boris Johnson (Premier ministre britannique, éd. Notes) va être là, alors oui. Johnson n’est pas intéressé à améliorer ses relations avec la France et l’Union européenne. Pour lui, cette situation conflictuelle lui était très favorable. Lui-même a maintenant un certain nombre de problèmes au sein du parti, mais il est important qu’il conserve son électorat populaire, notamment dans le nord de l’Angleterre. Ces personnes ont traditionnellement voté pour les travaillistes, mais en 2019, elles ont voté pour Johnson, et uniquement à cause du Brexit.

Les relations sont tendues maintenant, d’autre part – plus Johnson est agressif, plus Paris sera dur. C’est faux, car il faut rechercher la cohérence dans les questions de politique étrangère, comme l’Ukraine ou l’Iran.

Récemment, Eliška Tomalová, experte tchèque sur la France de FSV UK, me disait que les relations franco-tchèques ne partagent pas le même thème, qu’on revient toujours au nucléaire. La présidence peut-elle changer cela grâce à la prise de contrôle de la France par les Tchèques ?