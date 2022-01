Le PSG a battu Strasbourg 4-2 au Parc des Princes, Messi souriant dans les tribunes

Le PSG, avec Lionel Messi, Neymar et Sergio Ramos dans les tribunes, a complété sa deuxième victoire consécutive en Ligue 1 en battant le Racing de Strasbourg 4-2 à domicile. Mauro Icardi, Kylian Mbappé, Julian Draxler et Pablo Sarabia ont converti les buts de l’équipe de Mauricio Pochettino, qui en seconde période a vu ses rivaux se rapprocher du tableau de bord.

Les Parisiens ont commencé à prendre les devants presque depuis le vestiaire, grâce à une conquête de Mauro Icardi, qui a marqué 35 buts en 65 matchs avec l’équipe de la capitale française. C’était son deuxième but du tournoi, depuis la semaine dernière, il a marqué contre Troyes lors d’une victoire 2-1 à l’extérieur pour l’équipe de Mauricio Pochettino.

Le but de Mauro Icardi

Puis vint la ruée du PSG, qui punit pratiquement le match. Avant la demi-heure de jeu, les locaux menaient déjà 3-0. Le premier était un but face à Ludovic Ajorque. Les géants strasbourgeois ont tenté une frappe de Mbappé et le ballon est passé dans le premier poteau défendu par Mats Selz.

But contre Ajorque

Une minute plus tard, l’avantage était prolongé. Le PSG a eu le ballon sur le terrain, Wijnaldum a mené l’attaque, Mbappé a approfondi et l’Allemand Julian Draxler, entré au deuxième poteau, a marqué l’histoire. Sans nouveaux galácticos, assis dans la foulée (Messi, Neymar, Sergio Ramos), l’équipe parisienne a terminé la rencontre sans s’effondrer.

Le but de Draxler

En deuxième mi-temps, il y avait un peu de tension. Après que Mbappé ait inscrit le quatrième but du PSG du pied gauche (sauvé par Sels), Kevin Gameiro, l’un des renforts du Racing de Strasbourg, a marqué de la tête et fait 3-1 pour la victoire de Paris.

Réduction Gameiro

L’histoire s’est compliquée pour ceux emmenés par Mauricio Pochettino, qui a peu et mal défendu en seconde période. Un centre de Lienard a été lié par le géant Ajorque, qui a inséré le ballon dans le poteau gauche de Keylor Navas. Inattaquable. Ce fut une première mi-temps serrée et déterminée qui a suscité des tensions dans la seconde, avec l’équipe adverse beaucoup plus connectée et meurtrière en attaque. Le PSG a été contraint de redevenir aux avant-postes en première mi-temps pour que la victoire ne soit pas en jeu.

Le but d’Ajore

Mais peu de temps après la fin du match, l’explosion de Mbappe a semblé entraîner le quatrième but de Paris du match et sceller la victoire de Paris. Strasbourg se retrouve avec un joueur de moins et défend du mieux qu’il peut. Mbappe est descendu et a trouvé Pablo Sarabia au milieu de la zone. L’Espagnol a défini joyeusement et a obtenu 4-2.

Buts de Sarabia